Boeren 'pislink' over gedoe met stikstof, maar ondergang dreigt voor natuur

'Pislink' zijn Nederlandse veeboeren over beschuldigende vingers als het gaat om de uitstoot van schadelijk stikstof. Dat zei schapenhouder Bart Kemp vrijdag bij Omroep Gelderland in De Week van Gelderland. In hetzelfde programma hield Nijmegenaar Johan Vollenbroek vol dat maatregelen nodig zijn. 'Anders hebben we over 20 jaar geen natuur meer over.'

Het eerlijke verhaal van de boer wordt niet verteld, meent schapenhouder Bart Kemp. 'De Nederlandse boerensector wordt wereldwijd erkend als de beste en meest veilige als het gaat om voedselproductie.' Die erkenning ziet Kemp graag ook in eigen land. In plaats daarvan riep D66 onlangs op om de Nederlandse veestapel te halveren om de hoeveelheid stikstof in de lucht te verminderen.

Protest in Den Haag

Dat is volgens Kemp tegen het zere been van veel boeren, die 'pislink' zijn en de toekomst somber inzien. Daarom staat er aanstaande dinsdag een protest op het stapel op het Malieveld in Den Haag. Kemp verwacht een opkomst van ruim 10.000 boeren. 'Je moet op een gegeven moment een statement maken. Wij hebben al genoeg gedaan als veesector.' De schapenhouder hoopt op een vreedzame protestactie.

Beleid onder vuur

De boeren voelen zich mikpunt van mogelijke aanpassingen van het Nederlandse stikstofbeleid. Het bestaande beleid kwam dit jaar onder vuur te liggen. De eerste schoten waren afkomstig van Nijmegenaar Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB). Volgens hem leidt de Nederlandse aanpak tot grote natuurschade.

De strijd van MOB was succesvol: de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, oordeelt dat er te veel stikstof wordt uitgestoten. Door de uitspraak komen duizenden projecten, waaronder Lelystad Airport, stil te liggen. Woensdag presenteerde een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes een advies over de manier waarop Nederland het beste om kan gaan met de uitspraak.

Maatregelen

De maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen moet omlaag in gebieden langs kwetsbare natuurgebieden en boerenbedrijven moeten uitgekocht of gesaneerd worden, zo luiden de aanbevelingen. In de ogen van Vollenbroek moet de politiek echter véél verder gaan: 'Het totaal moet in de richting van halvering van de veestapel komen en niet beperkt blijven tot het opkopen van een paar achterliggende bedrijven rondom natuurgebieden.'

De verwachting is dat het kabinet Rutte mogelijk al volgende week met concrete maatregelen komt. Dan zal ook blijken in hoeverre die maatregelen daadwerkelijk de boeren treffen.

'Ook andere sectoren moeten helpen'

Vollenbroek, zelf een boerenzoon, benadrukt dat hij met de veehouders te doen heeft. 'De boer is belazerd met de fake wetgeving die in 2015 tot stand kwam.' Verder stelt de Nijmegenaar dat ook andere sectoren moeten helpen, en dat ook consumenten een bijdrage moeten leveren een vermindering van de stikstofuitstoot. 'De natuur gaat gewoon steeds verder achteruit. Als we zo doorgaan, hebben we over 20 jaar geen natuur meer.'