Sociaal advocate Sanne van Oers: 'De minister weet welke groep hij hier pakt'

De noodklokken in de sociale advocatuur luiden al langer. Pro deo-advocaten krijgen te weinig betaald, ze lopen op hun tandvlees en voelen zich niet gehoord door minister Sander Dekker. Sociale advocatuur bestaat zodat ook mensen met een kleine beurs rechtsbijstand kunnen krijgen.

Maar de vergoedingen staan niet in verhouding met het werk dat er voor verricht moet worden. 'Burgers met een smalle beurs hebben steeds meer moeite om een advocaat te vinden. Zo min mogelijk naar de rechter gaan, daar ben ik het mee eens. Maar feit is dat mensen die niet zelf een advocaat kunnen betalen in 60 procent van deze zaken een zaak voeren tegen de overheid. Die is hier voor een groot deel verantwoordelijk voor', vertelt Van Oers.

Sanne van Oers was te gast in De Week van Gelderland

Acties

De maat is nu vol voor de sociaal advocaten en de tijd van praten is voorbij. En dus zijn er, met pijn in het hart, acties aangekondigd. Tientallen piketadvocaten zullen de eerste twee weken van januari geen rechtsbijstand verlenen aan verdachten.

'Dat is al moeilijk zat, want we komen in de knoop met het cliëntbelang als we actie gaan voeren, met ons gedragsrecht en het tuchtrecht', legt Van Oers uit. 'En dat weet de minister. Hij weet dat hij hier een groep pakt die eigenlijk nauwelijks mogelijkheden heeft om actie te voeren. Er wordt misbruik van ons gemaakt, juist omdat wij niet zomaar het bijltje erbij neergooien.'