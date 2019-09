Dít is waarom niemand ingreep bij Zorggroep Kans

Zorgen over de kwaliteit van zorg bij Zorggroep Kans zijn al sinds 2015 bekend bij de wijkteams en gemeente Arnhem. Ook bij de landelijke inspectie kwamen meldingen binnen. Iedereen wist het, maar toch greep niemand in.

Dit is een drieluik. Wat je leest in verhaal 3:

- Veel partijen waren verantwoordelijk, maar niemand greep in.

- Wijkcoaches kregen in 2015 al signalen over misstanden bij Zorggroep Kans. Zij waarschuwden de gemeente.

- De raad van toezicht greep ook niet in. En hoe onafhankelijk was die raad?

door Jenda Terpstra

Onder wijkcoaches van de Arnhemse sociale wijkteams heerst verbazing. Zorggroep Kans, de instelling voor beschermd wonen waar Omroep Gelderland onderzoek naar deed, is al jaren bij hen bekend.

‘Wij lieten de gemeente al in 2015 weten dat het daar niet goed ging', zegt een wijkcoach. 'De inspectie is in 2016 geweest. Waarom is daar niet steviger is ingegrepen?' De teamleider van het wijkteam bevestigt de geluiden. Ze voerde meerdere gesprekken met de gemeente en oud-directeur Hetty Jägers.

Die gesprekken gingen volgens haar vooral over de vraag hoeveel tijd je met cliënten aan hun doelen werkt. ‘Als vooruitgang bij cliënten structureel uitblijft, moeten wij als wijkcoaches vragen stellen.' Signalen van karige zorg waren alleen niet genoeg om hard in te grijpen. 'Je moet bewijzen hebben.'

Waarom deed de gemeente niets?

De wijkcoaches gaven inderdaad hun zorgen door, bevestigt een woordvoerder van gemeente Arnhem. Maar de gemeente kon niet ingrijpen, zegt hij. Want nadat er gesprekken waren geweest tussen de gemeente en Zorggroep Kans, wisselde Kans plots van doelgroep.

In 2018 verruilden ze gemeentelijke Wmo-cliënten voor Wlz-cliënten, die vallen onder de landelijke overheid. De gemeente verloor zo plots zijn controletaak. De Landelijke Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nam het over. De gemeente vergat alleen de lokale zorgen over te dragen.

Zie ook: Arnhemse politiek verontrust over misstanden bij Zorggroep Kans

Minderjarigen

Minderjarigen plaatste gemeente Arnhem nog wel bij Zorggroep Kans, maximaal tien per jaar. In 2018 ging daarvoor nog 400.000 euro naar Zorggroep Kans. Vooraf kan je een instelling niet boycotten, legt de woordvoerder uit. Dus ook al ken je signalen dat het ergens niet goed gaat, toch moet je er jongeren plaatsen. Dit systeem verandert overigens volgend jaar. Maar het verklaart waarom gemeente Arnhem doorging met Zorggroep Kans.

Landelijke inspectie

Bij het Landelijke Meldpunt Zorg kwamen sinds 2016 zes klachten binnen. Ouders, cliënten en oud-medewerkers klaagden vooral bij wijkcoaches en de gemeente, en niet bij de landelijke inspectie, zeggen betrokkenen. Maar die lokale klachten kwamen niet bij de landelijke inspectie terecht, zo lijkt het. Met de klachten die landelijk wel binnenkwamen gebeurde niets.

Dan is er nog het Zorgkantoor Menzis dat langdurige zorg in regio Arnhem controleert. Volgens een woordvoerder zijn daar geen officiële klachten bekend. Opmerkelijk, vinden betrokken professionals die naar eigen zeggen meermaals hun zorgen hebben geuit over hun cliënten. Ook de gemeente Arnhem zegt meermaals contact te hebben gehad met het zorgkantoor ‘op casusniveau’.

Intern toezicht

Dan blijft de raad van toezicht over, die met onafhankelijke leden de directie controleerde. Remko Vos, een van de commissarissen bij Zorggroep Kans, trad alleen ook op als de advocaat van oud-directeur Hetty Jägers. Volgens betrokkenen waren zij 'twee handen op één buik'. Zijn dubbele pet zet vraagtekens bij zijn onafhankelijkheid.

Zat de rest van de raadsleden te slapen? Volgens oud-commissaris Lucia van Milaan niet. Zij stapte in 2017 op omdat ze niet meer achter de interne praktijk bij Zorggroep Kans kon staan. Volgens van Milaan had de raad weinig inzicht in hoe de bv’s van de Zorggroep in elkaar zaten. Daardoor kon ze haar rol als commissaris niet vervullen, zegt ze.

Jaarverslag

Ze herinnert zich ook niet ooit een jaarrekening van Kans te hebben ondertekend. Die handtekening van commissarissen is niet verplicht, maar laat de maatschappij zien dat er controle is op een zorginstelling. Volgens de accountant Theo Roebbers zijn de jaarrekeningen wel degelijk getekend. Maar bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar jaarverslagen worden gedeponeerd, zijn deze niet terug te vinden.

Daarmee is de cirkel rond. Duidelijk is hoe controle op Zorggroep Kans jarenlang uitbleef en niemand ingreep.



Verantwoording

Omroep Gelderland kreeg klachten binnen over Zorggroep Kans en sprak daarop met zo’n 25 betrokkenen. In totaal spraken 3 cliënten, 4 ouders, 10 oud-managers en -medewerkers, 3 wijkcoaches en 5 externe zorgprofessionals met Omroep Gelderland. Daarnaast raadpleegden we rechtbankverslagen, het GGD inspectierapport, interne documenten, het kadaster, de jaarverslagen bij de Kamer van Koophandel én jaarverslagen bij het Ministerie van VWS.



Reactie Zorggroep Kans

Oud-directeur Hetty Jägers hebben wij herhaaldelijk tevergeefs om een reactie gevraagd. Nieuw directeur van Zorggroep Kans, Marco Jungschlager, schrijft:



“Wij betreuren ten zeerste hetgeen beschreven staat in de drie artikelen. [...] Wij hebben de oprechte intentie om met onze gekwalificeerde ploeg medewerkers een menselijke aanpak van zorgverlening neer te zetten. Hierbij stellen wij onszelf telkens weer de vraag hoe wij ons professioneel in dienst kunnen stellen van onze bewoners. Immers is hun welzijn onze eerste prioriteit.”