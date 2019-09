Klagende cliënten, maar tonnen winst voor zorgdirecteur

Dit is een drieluik. Wat je leest in verhaal 2:

- Directeur Hetty Jägers stapt begin deze maand onverwachts op. Daarvoor was ze jarenlang enige bestuurder en aandeelhouder van vijf B.V.'s waar Zorggroep Kans onder valt.

- Medewerkers spreken ondertussen van een angstcultuur, van onderbezetting en karige zorg.

- Zij zouden hebben gewaarschuwd dat nog zwaardere cliënten aannemen onveilig is. Dat gebeurt toch.

door Jenda Terpstra

Op 3 september verrast Zorggroep Kans ouders en cliënten met een brief. Zorgdirecteur Hetty Jägers treedt nog diezelfde dag terug, staat erin. Jägers is dan ruim twaalf jaar directeur geweest van de Arnhemse zorginstelling waar zo'n 70 cliënten wonen. Ze heeft het opgericht en is enige bestuurder en aandeelhouder van het bedrijf.

Haar zorggroep wordt overgenomen door een Belgisch zorgbedrijf, Réseau Abilis. Volgens de nieuwe algemeen directeur, Marco Jungschlager, heeft dit geen gevolgen voor de cliënten.

Winst

Het zorggeld dat Zorggroep Kans ontvangt, komt binnen op vijf B.V.'s. Dat geld komt uit verschillende potjes, zoals wmo en jeugdzorg van de gemeente, en langdurige zorg (wlz) van de landelijke overheid. Directeur Jägers is enige bestuurder en aandeelhouder van de B.V.', zo blijkt uit de jaarverslagen.

In 2018 ontvangt ze 97 duizend euro salaris uit haar Zorggroep Kans B.V. Daarnaast keert ze zichzelf nog 100 duizend euro winst uit. Dat komt bovenop de 775 duizend euro winst die ze sinds 2013 aan dividend ontving.

In 2017 koopt Jägers een villa in Beuningen voor 1,7 miljoen euro. Daarnaast zijn twee locaties waar cliënten wonen in haar bezit: de Kastanjelaan en de Weverstraat.

Krap

Maar op de werkvloer zijn er zorgen. In 2015 verbaast een nieuwe medewerker op locatie het Bruishuis zich over de kapotte wasmachine en lampen op de groep. Kastjes en bedden moeten zorgbegeleiders zelf in elkaar zetten. Een technische dienst en schoonmaker zijn er niet. Eén van de cliënten maakt soms schoon als dagbesteding. Voor teamuitjes is niet ieder jaar geld.

In het weekend staat één begeleider op het Bruishuis alleen op 30 cliënten, blijkt ook uit een inspectierapport van de GGD uit 2016. ‘s Nachts draaien studenten of stagiaires zonder diploma slaapdiensten, volgens medewerkers voor zo'n vijftig euro per nacht. De studenten moeten problemen signaleren en doorgeven aan de achterwacht. Wettelijk mag dat misschien, zeggen meerdere medewerkers, maar met de doelgroep van jongvolwassenen met soms zeer problematisch gedrag is dat volgens velen ‘onverantwoord.’

Verantwoording

Omroep Gelderland sprak met zo’n 25 betrokkenen van de 24-uurs instelling. In totaal spraken 3 cliënten, 4 ouders, 10 oud-managers en -medewerkers, 3 wijkcoaches en 5 externe zorgprofessionals met Omroep Gelderland.

Daarnaast raadpleegden we onder meer rechtbankverslagen, het GGD inspectierapport, interne papieren bronnen, het kadaster, de jaarverslagen bij de Kamer van Koophandel én jaarverslagen zorg die Zorggroep Kans indiende bij het Ministerie van VWS.

Camera’s

Uit het GGD rapport blijkt ook dat er in 2016 grote problemen zijn op de werkvloer. Medewerkers spreken van een angstcultuur. Eén van de medewerkers zegt tegen de inspectie: “In enkele maanden tijd zijn er vier collega’s elders gaan werken. Huidige collega’s kijken rond voor een andere baan omdat ze niet langer binnen Zorggroep Kans willen werken.”

Een ander zegt: “De eigenaar van Zorggroep Kans doet dit werk niet met de juiste intentie. Ze ziet de cliënten als een product waaraan je goed kunt verdienen.”

Volgens medewerkers wordt personeel in de gaten gehouden met camera’s die eigenlijk voor de veiligheid op de groep is bedoeld. Hiervan wordt ook melding gedaan in het inspectierapport. Personeel is bang voor baanverlies. Een medewerker zegt over die tijd: ‘Je hoofd lag voor je gevoel altijd op een hakblok’.

Rechtszaak

Medewerkers en andere betrokkenen zijn daarnaast bang voor een rechtszaak. Volgens hen dreigt de directeur bij kritiek snel met juridische stappen. In de afgelopen vijf jaar stond Zorggroep Kans zeker vier keer in de rechtbank, waarvan drie keer tegenover oud-personeel.

Sommige medewerkers spreken van een onhoudbare situatie en zijn dan ook blij dat de inspectie in 2016 komt. Maar na het bezoek horen ze niets meer. Het rapport wordt niet openbaar. In dat rapport, dat Omroep Gelderland wél in handen heeft, adviseert de GGD een her-inspectie in 2017. Die komt er niet.

Kakkerlakken

Het is 2018 als er kakkerlakken worden geconstateerd op locatie het Bruishuis. De kamer van één cliënt is zeer vervuild. Hij heeft blijkbaar geen structurele begeleiding bij zijn huishouden gehad, concludeert een externe zorgverlener.

Als de kakkerlakkenplaag zich uitbreidt, moet de bestrijdingsdienst komen. Directeur Jägers probeert volgens drie verschillende bronnen de rekening van duizenden euro’s te verhalen op de cliënt. Terwijl die volgens betrokkenen juist is ‘verwaarloosd’ door ondermaatse zorg.

De kakkerlakkenplaag wordt bevestigd in het verslag van de rechtszaak tussen Zorggroep Kans en het Bruishuis van april dit jaar. Een externe zorgmedewerker helpt de cliënt daarop te verhuizen.

‘Ik heb zelf een aanhanger gehuurd en geholpen met inpakken.’ Wat ze aantrof in zijn kamer noemt ze ‘verschrikkelijk’: 'een vuil bed, de wc bril eraf, een gat in de muur, een smerige keuken en kots op het balkon.'

Wat vertelden andere medewerkers?

'Het draaide volgens mij alleen om geld verdienen en niets anders.'

'De zorg waarvoor betaald werd, werd niet geleverd.'

'Het beleid was provisorisch. We deden maar wat.'

'Door de onderbezetting lagen sommige jongeren soms weken in bed te gamen.'

'Cliënten leren hier niets. Ze worden aan hun lot overgelaten.'

'Zoveel cliënten hadden veel meer zorg nodig dan wij konden bieden.'

'Onderhoud aan het pand en de kamers mocht niets kosten.'

'Ik was altijd bang om een factuur bij de directeur neer te leggen.'

'Steeds zwaardere cliënten, minimale begeleiding, middenin het centrum van Arnhem...dat er bij de gemeente nog geen alarmbellen rinkelen.'

Erger

Maar het wordt nog erger, zeggen oud-medewerkers. Want ondanks de krappe bezetting haalt de zorggroep volgens hen steeds zwaardere cliënten binnen. 'Psychiatrisch, uit gesloten instellingen, forensisch.. die cliënten werden zonder aankondiging bij ons geplaatst. Ze kwamen gewoon', zegt een oud-medewerkers.

'De structuur die deze doelgroep nodig heeft konden wij niet bieden, maar naar ons werd niet geluisterd', zegt hij.

Reactie Zorggroep Kans

Oud-directeur Hetty Jägers hebben wij herhaaldelijk tevergeefs om een reactie gevraagd. Nieuw directeur van Zorggroep Kans, Marco Jungschlager, schrijft:

'Wij betreuren ten zeerste hetgeen beschreven staat in de drie artikelen. [...] Wij hebben de oprechte intentie om met onze gekwalificeerde ploeg medewerkers een menselijke aanpak van zorgverlening neer te zetten. Hierbij stellen wij onszelf telkens weer de vraag hoe wij ons professioneel in dienst kunnen stellen van onze bewoners. Immers is hun welzijn onze eerste prioriteit.'

