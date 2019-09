Oussama Tannane volgt Slutskiy: 'We spelen zoals de trainer het wil'

Vitesse presteert prima, maar het voetbal beklijft maar mondjesmaat. Zondag wacht hekkensluiter RKC Waalwijk. Oussama Tannane spreekt zich uit over de speelwijze en zijn rol in het elftal.

door Richard van der Made

Tannane aast bij Vitesse op eerherstel. De negenvoudig international van Marokko heeft ongelukkige jaren achter de rug. Zijn avontuur in Frankrijk bij Saint-Etienne liep grotendeels uit op een mislukking. Ook verhuurperiodes bij Las Palmas en FC Utrecht brachten de aanvallende middenvelder geen nieuw geluk. In Arnhem kwam Tannane allesbehalve fit binnen. Hij miste ritme na een conflict bij FC Utrecht waar hij in februari om disciplinaire redenen aan de kant werd geschoven.

Spelinzicht en traptechniek

Geleidelijk wordt de voormalige speler van Heracles, waar de in Nederland opgegroeide Tananne wel succesvol was, steeds sterker. Zijn fabelachtige traptechniek en spelinzicht staan buiten kijf en komen de laatste tijd weer wat meer aan de oppervlakte. Zo was Tannane tegen Fortuna goed voor twee assists.

Slutskiy: 'domineren uit - en thuis, maar verschillen zijn klein'

Voorkeur in de as

'Ik heb een vrije rol van de trainer en speel rechts en soms in het midden. Het is aan mij om aan te voelen wat de wedstrijd nodig heeft', legt hij uit. Tegen Fortuna verscheen Tannane na rust ook regelmatig in de as. 'Natuurlijk vind ik het fijn om voor de goal te komen en pasjes te geven en te schieten. Vanaf rechts is dat lastiger', schetst de middenvelder zijn lichte voorkeur in het elftal.

Verschillen klein

Vitesse wil dit seizoen aanvallen. Tenminste, dat zegt trainer Slutskiy. De Rus repte dit seizoen al regelmatig over 'domineren in zowel thuis - als uitwedstrijden. Toch lukt dat de Gelderse subtopper nog maar weinig en is blijft loeren op fouten en omschakelen nog altijd een belangrijk onderdeel van de tactiek. Slutskiy zei vrijdagmiddag het volgende. 'De verschillen zijn klein tussen ploegen in de subtop en onderin. Ook RKC is een lastige tegenstander die extra gemotiveerd zal zijn.'

Vorige week stelde Vitesse teleur. In de zwakke beurt tegen Fortuna waren de Limburgers in grote fases van de wedstrijd zelfs de bovenliggende partij. 'Natuurlijk willen wij graag domineren, maar zij speelden ook vanuit de counter en daardoor werd het rommelig', verklaart Tannane. 'Wij kunnen het spel best maken en dat deden we in het laatste half uur ook. Maar dat gaat niet elke wedstrijd zo.'

Goals vanuit counter

De 25-jarige linkspoot zegt dat de punten het belangrijkste zijn, het spel altijd beter kan en het elftal de trainer volgt. 'Wij spelen op de manier zoals de trainer het wil en dat gaat goed. Hoe die manier is? Dat we verdedigend compact staan en vanuit de counter goals maken.'

Lastig aan te vallen

Hij onderbouwt die opvallende opmerking, die haaks staat op de opmerkingen van Slutskiy dit seizoen, vervolgens als volgt. 'Het is niet altijd makkelijk. Clubs spelen verdedigend als ze bij een grote club als Vitesse komen. Dan is het voor ons lastig aanvallend te spelen en het spel te maken. Dus moet je afwachten, geduldig zijn en scoren vanuit de counter.'