Aaltenaar (78) dood door ongeval op beruchte kruising

In Aalten is vrijdagmiddag een 78-jarige man uit Aalten om het leven gekomen door een verkeersongeval op de ringweg N318. De plek van het ongeval is berucht. Toch besloot de gemeenteraad vorige week nog om geen fietsbrug aan te leggen op de onheilsplek.

Het ongeval gebeurde rond 17.20 uur op de kruising met de Berkenhovestraat. De man was te voet en werd geraakt door een passerende vrachtwagen, aldus een politiewoordvoerster. De weg is afgesloten voor onderzoek.

Initiatief voor fietsbrug

De kruising in de N318 is berucht door de vele incidenten. 'Het gaat een keer mis', waarschuwde Aaltenaar Wim Tijs vorige week nog. Hij haalde 146 handtekeningen op in de hoop een fietsbrug te realiseren om een veilige oversteek mogelijk te maken.

De gemeente wees dat idee af vanwege de hoge kosten, maar benadrukte daarbij wel de noodzaak voor meer veiligheid. 'Heel erg triest', noemt Tijs het feit dat het een week later zo dramatisch misgaat. 'Ik kom vaak langs die oversteekplaatsen en zie dat het vaak maar nét goed gaat. Ouders steken daar bijvoorbeeld over met langzame scootmobielen. Ook veel kinderen moeten die weg over om naar school te gaan.'

Wat hij zag, was voor Tijs voldoende om de handtekeningenactie te beginnen. Of hij nu weer een poging gaat doen, kan de Aaltenaar niet zeggen. 'Het is te vroeg. Maar het is hoe dan ook verschrikkelijk nieuws.'

Herinrichting in 2021

De provincie is beheerder van de weg en wil in 2021 werk maken van een herinrichting van de weg.