Klimaatmars door binnenstad Arnhem druk bezocht

door Marjolein Deurloo

Museum Arnhem organiseerde de klimaatmars en riep jong en oud op zijn stem te laten horen in het huidige klimaatdebat. Zo'n 250 mensen meldden zich aan, maar om 14.00 uur verzamelden zich veel meer actievoerders bij de start bij De Kerk, aan het Sint Walburgisplein.

'Het zijn er minstens vierhonderd!', riep marsleider Anne-Marie Pronk verheugd. De zogenoemde 'Klimaatzuster' is door Museum Arnhem gevraagd om de klimaatmars te organiseren. Haar voornaamste doel was actievoerders vandaag met elkaar in gesprek te laten gaan. 'Ik hoop dat ze elkaar vinden en samen lokale acties gaan verzinnen.'

'De tijd van halve maatregelen is voorbij'

Als Klimaatzuster heeft Pronk ervaring met het organiseren van klimaatcampagnes. 'We weten al dertig jaar, sinds de eerste klimaattop in Den Haag, dat dit een heel groot probleem is. De tijd van halve maatregelen is echt voorbij. Het is tijd voor radicale actie. Daarom vind ik het fantastisch dat Museum Arnhem dit mogelijk maakt.'

De klimaatproblematiek is op dit moment een zeer actueel thema voor Museum Arnhem omdat het momenteel de tentoonstelling Stormy Weather presenteert in De Kerk. Hierin vragen veertien internationale kunstenaars aandacht voor klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid.

Bekijk de reportage (de tekst gaat daaronder verder):

Deelnemers aan de klimaatmars mochten de tentoonstelling gratis bezoeken. Ook kregen ze bij het maken van spandoeken hulp van Loesje en een professioneel vormgever. Dit leverde teksten op als: 'CO2, naar benee. Nu', en een tekening van een ijsbeer op een smeltende ijsrots, met daarbij de tekst 'Not cool'.

De klimaatmars door het centrum duurde een half uur. De tentoonstelling Stormy Weather is nog te bezoeken tot en met 13 oktober.