Wageningen is eindelijk van oude stadskantoor af

Het stadsbestuur verkoopt het oude kantoor aan een vastgoedbedrijf in Veenendaal. In totaal hadden vijf partijen belangstelling voor het pand. Hun biedingen lagen boven de bodemprijs die de gemeente in gedachten had. Over de hoogte van de biedingen doet de gemeente verder geen mededelingen.

Eerdere procedure

De verkoop komt meer dan een jaar nadat Wageningen een eerdere verkoopprocedure staakte. Er was toen verwarring over de voorwaarden en over de eventuele vestiging van zorgwoningen in het pand.

Het bestemmingsplan staat zorgwoningen nog steeds niet toe. Ook mag de nieuwe eigenaar er geen supermarkt of studentenwoningen in onderbrengen. Wat er straks wel komt in het oude stadskantoor, daarover overlegt de gemeente met de Veenendaalse koper. Dit najaar moet de verkoop helemaal rond zijn.

