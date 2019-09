Deze zes Gelderse monumenten krijgen 2,7 miljoen euro van de provincie

De Provincie Gelderland stelt 2,7 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor de restauratie van zes historische gebouwen. Met de financiële injectie worden de monumenten in stand gehouden en zorgt de provincie ervoor dat de gebouwen daadwerkelijk in gebruik blijven.

Het gaat om het stadhuis van de gemeente Doesburg, de kerk in Nederhemert-Zuid, het landgoed Middachten in De Steeg, boerderij Keizershof in Voorst, Berkel Rijkenhage in Zutpen en het Kabinet der Landbouwvoertuigen in Wageningen.

Het hoogste bedrag gaat naar de restauratie van het stadhuis in Doesburg: 520.000 euro. Het geld wordt onder meer gebruikt voor verduurzaming van het gebouw en herstelwerkzaamheden van de vloer tot het dak.

Drie ton naar De Keizershof

In Voorst ontvangt men bijna drie ton van de provincie. De som van 284.237 euro is bedoeld om van De Keizershof weer een boerderij in bedrijf te maken. Bovendien zullen er een kantoor en een woonhuis verrijzen, laat de provincie weten.

Het Kabinet der Landbouwvoertuigen wordt voor 240.000 euro gesubsidieerd. Het monument uit 1880 zal na de restauratie geschikt zijn om als trainingszaal voor groepen te dienen. Daarnaast komt er een woning in.

Aanvragers gebruiken ook eigen geld

De resterende bedragen zijn bestemd voor Berkel Rijkenhage (196.000 euro), landgoed Middachten (145.000 euro) en de kerk in Nederhemert-Zuid (130.000 euro). Voor alle projecten geldt dat de aanvragers van de subsidies er zelf ook een aanzienlijk bedrag in stoppen.

'Provincie Gelderland vindt het belangrijk dat ons erfgoed toegankelijk is voor alle inwoners van Gelderland', stelt de provincie. 'Met deze subsidieverlening willen we niet alleen helpen om de monumenten in stand te houden, maar ook (her)gebruik en verduurzaming stimuleren. Er is ook geld voor het uitvoeren van onderzoek hiernaar.'