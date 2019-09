Expositie over jubileum stadhuis Doetinchem

'Op 24 september 1969 werd dit stadhuis geopend door prins Claus', zegt Marcel Bolhaar, een van de samenstellers van de expositie. 'Dit was voor het gemeentebestuur aanleiding om te kijken of er geen tentoonstelling kon worden gemaakt over het stadhuis.' Het meest bijzondere stuk in de expositie is volgens Bolhaar een oud artikel dat is geschreven over een plan voor een nieuw stadhuis. Een plan dat nooit van de grond is gekomen. Bezoekers kunnen dit soort stukken vanaf deze week bekijken in de hal van het stadhuis. Ria Gansner werkte veertig jaar voor de gemeente en bezocht de tentoonstelling. Ze is blij dat de geschiedenis van het gebouw in de aandacht staat. 'Het is al zoveel jaar geleden', vertelt Gansner. 'De mensen die nu nog leven, die dat mee hebben gemaakt, kunnen nu weer herinneringen ophalen.'



Burgemeester Mark Boumans is ook content dat er nog veel geschiedenis bestaat in Doetinchem en het stadhuis. 'Het is natuurlijk een prachtig gebouw en ik denk dat we daar heel tevreden mee mogen zijn', geeft Mark Boumans aan. 'Mede omdat je hier nog steeds binnen kan komen en mensen het hier heel prettig vinden.' Bolhaar, die samen met Bert van der Haar en Theo Tempel de tentoonstelling heeft gemaakt, hoopt dat de expositie een vervolg krijgt. 'Wij hebben de gemeente gevraagd om de tentoonstelling met teksten naar het stadsmuseum te brengen', zegt Bolhaar. 'Dan kan het stadsmuseum altijd nog beslissen om ze te exposeren. Temeer omdat de maquette van de stad Doetinchem daar ook staat.'