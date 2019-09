Doetinchem wil regels rond lachgas verder aanscherpen

Door: Davie Klein Gunnewiek



'Als je het als ondernemer nodig vindt om een gasfles te kopen en dan ballonnetjes te verkopen met lachgas, dan is dat zeer betreurenswaardig', vindt Boumans. De PvdA riep de burgemeester dan ook op om hierover met de horeca in gesprek te gaan. 'Verkoop van lachgas moet kunnen', vindt Govert-Jan Portier. 'Maar de verkoop aan minderjarigen moet stoppen.'

In overleg met andere Achterhoekse gemeenten

Boumans gaf aan dat hierover ook is gesproken in een overleg met andere Achterhoekse gemeenten. 'We zijn aan het kijken of we de APV kunnen aanpassen en of we iets kunnen doen aan de opslag en het vervoer van lachgas.' Volgens Boumans lijkt dat kans van slagen te hebben en is niets doen als gemeente geen optie. 'Dan ga ik liever nat, dan dat ik helemaal niets geprobeerd zou hebben', aldus Boumans. Net als de gehele raad vindt ook Boumans dat beleid voor het gebruik en verkoop van lachgas landelijk moet worden vastgesteld.

Verbod op lachgas in de horeca

De motie die donderdagavond alleen niet door D66 en de SP werd gesteund, roept op tot een verbod op lachgas tijdens evenementen in Doetinchem. Dit moet ook in de evenementenvergunning van het betreffende evenement worden opgenomen. Ook moet er een verbod op het gebruik van lachgas in de horeca worden onderzocht en moet Doetinchem in gesprek met het Rijk om te pleiten voor meer mogelijkheden om de verkoop en het gebruik van lachgas aan banden te kunnen leggen.

Afgelopen zomer was de verkoop, het in bezit hebben en het gebruik van lachgas al verboden op het evenemententerrein van de Winterswijkse Volksfeesten en het Stadsfeest in Doetinchem.

