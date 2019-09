Directeur biocentralebouwer: 'Medewerkers worden geïntimideerd en politici bedreigd'

door Huibert Veth

'In de reacties hebben we veel te maken gehad met bedreigingen', zegt Lenstra. 'Op basis van juiste data kunnen we met iedereen discussiëren.' Hij begrijpt de emotie, maar hoopt de bedreigingen van de afgelopen weken te vermijden.

'Politici bedreigd'

'Er zijn ook politici bedreigd en uitgemaakt voor moordenaar', vervolgt Lenstra. 'We hebben intimiderende brieven gehad, waarin bijvoorbeeld werd gedreigd de ruiten in te gooien of deuren in te trappen. Deze werden vergezeld door hakenkruizen.'

Lenstra heeft daarom extra maatregelen genomen, om zijn medewerkers te beschermen. 'Ik sta er zelf redelijk nuchter in, maar een aantal van mijn medewerkers zijn er zeer van ontdaan en angstig.'

Om die reden is hij terughoudender geworden in zijn communicatie. 'Dat heeft zijn weerslag op hoe je reageert op pers, actiegroepen of overheid. Je bent bang dat achter iedere vraag een andere reden zit.'

'Je kunt nog terug'

Ook vanuit de kant van de bezwaarmakers kwamen vaak emotionele betogen. 'Ik zie het verschil tussen mensen die hier hun werk zitten te doen, en wij die ons inzetten voor een betere wereld', zegt Mirjam Alexander. 'Je kunt nog terug, ook al lijkt dat soms niet zo. Doe je werk, maar besef dat jullie de kans hebben om iets te betekenen.'

Formeel ging de bijeenkomst voor een onafhankelijke commissie vrijdag in het provinciehuis over een vergunningsaanpassing voor een grotere opslag voor de biomassa. De aanwezige advocaten en juristen betoogden over vergunningen die opnieuw bekeken moeten worden en of de juiste procedures gevolgd zijn. Ook is de vraag wie van de bezwaarmakers nu eigenlijk 'belanghebbende' zijn.

Daar zal de commissie over vier of vijf weken een advies over geven aan de Gedeputeerde Staten van Gelderland. Zij zullen vervolgens beslissen. Tegen deze beslissing kan in beroep worden gegaan. 'Maar de rechter zal puur naar de juridische kant kijken', zegt commissievoorzitter Hansco Broeksteeg. 'Als u het oneens bent met het politieke besluit kunt u zich beter tot de politiek richten.'

'Ook politieke en morele aspecten'

De commissie zal naast de juridische kant van de bezwaren ook de politieke en morele aspecten meenemen, laat Broeksteeg weten. De biomassacentrale kan volgende week wel zijn deuren openen. 'Dat mocht al op basis van de vergunning uit 2016.'

