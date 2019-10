Wageningse studenten zeilen oceaan over voor klimaattop in Chili

Ze zijn fervente bezoekers van klimaattoppen, maar weigeren te vliegen. Hoe ga je dan naar de klimaattop in Chili in december? Enkele Wageningse studenten zeilen daarvoor de Atlantische Oceaan over.

Op het laatste moment moest er nog flink wat gebeuren: afgelopen dinsdag kwam het schip Regina Marina aan in Amsterdam en toen pas was er tijd om de boot gereed te maken voor de grote oversteek.

Poetsen, eten inladen, de laatste onderhoudswerkzaamheden, het moest allemaal de dag voor vertrek nog gedaan worden. Want deze woensdagmiddag gaat de grote reis beginnen: 36 studenten en 5 bemanningsleden vertrekken om 14.00 uur per driemaster naar de klimaattop in Chili.

Reisindustrie niet duurzaam

Mara de Pater, bijna afgestudeerd in de milieuwetenschappen en antropologie aan de Wageningen Universiteit, organiseerde de reis samen met drie andere studenten, onder wie Moon Weijens die ook in Wageningen studeert. Ze willen er de 'niet-duurzaamheid' van de reisindustrie mee aankaarten, vooral als het gaat over vliegen.

'Veel van ons zijn al langer bezig met klimaat en volgen daarom de klimaattoppen en -conferenties. Een paar zijn bijvoorbeeld in 2018 ook in Polen geweest. Maar nu is het toevallig in Chili. We wilden toch daar ons punt maken zonder dat we een enorme CO2-voetprint achterlaten.'

Zeilschip te laat

De eerste tegenvaller is al verwerkt: door harde wind redde het zeilschip het niet om op tijd in de haven te zijn, dus bleef er nóg minder voorbereidingstijd over. 'Het is een krappe planning', beaamt Mara die desondanks optimistisch blijft.

'Vanmiddag vertrekken we vanaf de NDSM-werf in Amsterdam: eerst naar Casablanca, Tenerife en Kaapverdië. Dan maken we in 10 dagen de oversteek naar Brazilië, waar we naar het zuiden zakken en in Rio de Janeiro voor het laatste stuk de bus nemen. Via het Panamakanaal was duur en moeilijk en via het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika is te onveilig.'

Over zeven weken hopen ze dan op tijd in Chili te zijn voor de klimaattop in Santiago.