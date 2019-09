Achilles-voorzitter hekelt familie Derks: 'Waar zijn we helemaal mee bezig?'

Voorzitter Pjotr van der Horst van de Groesbeekse voetbalclub Achilles'29 is 'zeer onaangenaam verrast' dat zijn club mogelijk ergens anders moet voetballen. De familie Derks, eigenaar van sportpark De Heikant in Groesbeek, stelt dat de voetbalclub vanaf 1 oktober niet meer welkom is. 'Waar zijn we nu helemaal mee bezig?', vraagt Van der Horst zich af.

'We hebben geprobeerd met de familie in contact te komen, ook met een mediator. Dat is niet gelukt, ze willen alleen praten over een vertrek. Ik heb nu contact opgenomen met een advocaat. Hij zegt dat je zonder gerechtelijk vonnis niet zomaar een een sportpark kunt sluiten', stelt Van der Horst.

'Vertrek per 1 oktober ondenkbaar'

'Het is voor ons ook ondenkbaar. We hebben een verantwoordelijkheid voor de voetbalclub. We verschillen met de familie Derks van mening over rechten en plichten', aldus de voorzitter.

De familie Derks zegt per 1 oktober te gaan handhaven en dus Achilles'29 te gaan weren. 'Maar dat kan alleen met een gerechtelijk vonnis', countert Van der Horst. 'In stukken is ook nooit 1 oktober genoemd.'

'Triest voor alle leden'

'Het is triest voor alle leden. Het oudste lid wordt vandaag 100 jaar, hij is 84 jaar lid en erelid. Die wordt vandaag wakker met dit nieuws. Ik ben wel overladen met sympathiebetuigingen, ook uit onverwachte hoek. Bijvoorbeeld van collega-voorzitters. Die noemen het te walgelijk voor woorden. Hoe diep kun je zinken, zeggen ze.'

'De familie Derks heeft de club met een schuld van tonnen achtergelaten. Ze vinden dat ze het geweldig hebben gedaan. Ik denk daar anders over. Elke vorm van zelfreflectie ontbreekt', vindt de Achilles-voorzitter.

'Hier is niemand bij gebaat'

Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal wil met de familie Derks praten om hen te vragen Achilles'29 meer tijd te geven. 'Ik vind ook dat je in gesprek moet. Dat is steeds afgewezen. Hier is niemand bij gebaat', verzucht Van der Horst, die verwacht dat zijn club voorlopig op De Heikant kan blijven spelen.

Frans Derks, voormalig technisch manager van Achilles'29, wilde niet reageren op het aanbod van de burgemeester om met zijn familie te gaan praten. Hij verwees naar de verklaring van de familie en gaf verder geen commentaar.

Zie ook: Achilles'29 mag sportpark niet meer op van familie Derks