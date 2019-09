Harm snorkelt door de vispassage van Sluis de Pol

De vispassage in Doetinchem is een stuk groter. Deze is namelijk ongeveer 2,5 kilometer lang. 'Hier was ruimte, het is geen stedelijk gebied. Hier is een enorme lange bypass, een beek, omheen gelegd', vertelt ecoloog Matthijs de Vos van het Waterschap Rijn en IJssel. De vispassage is te zien in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon.

Er zwemmen ongeveer 25 vissoorten. Deze leven in de IJssel, en zwemmen dus ook in de beekjes rond. 'En deze tijd van het jaar heb je veel jongen', aldus De Vos. Naast een passage is het ook leefgebied van de vis. Ze blijven er graag wonen.

