Wijchens plan om restafval één keer per maand op te halen uitgesteld

Plannen van de gemeente Wijchen om nog maar eens per vier weken restafval op te halen, zijn een jaar uitgesteld naar 2021. De VVD diende hiervoor samen met Kernachtig Wijchen en de PvdA een amendement in. De partijen willen meer tijd om uit te zoeken hoe voorkomen kan worden dat burgers met luierafval in de problemen komen.

Nu wordt het restafval nog eens per twee weken opgehaald. Gaat die frequentie omlaag, dan motiveert dat de burger om beter na te denken over afvalscheiding. Bovendien bespaart het geld, redeneert het college.

'Maar mensen mensen met luiers en incontinentiemateriaal komen dan gewoon in de problemen. Daarom moeten we eerst wachten op een oplossing waarbij luiers apart worden opgehaald', vertelt Wessel Krale van VVD Wijchen. 'Inwoners mogen geen nadelen ondervinden van oplossingen die er nog niet zijn.'

De mogelijkheid om luiers en incontinentiemateriaal apart te verwerken is er namelijk nog niet bij afvalverwerker ARN. Daarom komt dat materiaal nu bij het restafval in de grijze container. Omdat de indieners van het amendement verwachten dat de oplossing nabij is, willen ze nog een jaar wachten. 'En als het nog langer duurt voordat de oplossing gevonden is, stellen we het weer uit', besluit Krale.

'Oplossing niet bij een ander zoeken'

D66 diende een motie in tegen het amendement om de plannen uit te stellen. 'Afvalkosten nemen elk jaar toe', stelt Emmy Wittenberg, fractievoorzitter van D66 Wijchen. 'En die kosten zijn groter dan de inflatie. Als we afval nog maar één keer in de maand ophalen, kunnen we 60.000 euro besparen.' Volgens de partij is dat genoeg om de kostenstijging op te vangen.

'D66 stelde in 2013 al voor dat de scheiding van luiers en restafval beter geregeld moet worden. Die oplossing is er nog steeds niet. We kunnen wel blijven wachten, maar ik stel voor dat we de oplossing nu bij onszelf zoeken en niet bij een ander', aldus de fractievoorzitter.

