'De IJssel is de mooiste rivier van Nederland'

Harm Edens vaart in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon over de IJssel, samen met Berend Jan Bussink van Heemraad Waterschap Rijn en IJssel. 'De IJssel is ook echt de mooiste rivier van Nederland', beklemtoont Bussink. 'In de beleving van elke Nederlander wordt de IJssel zo gezien. het is een hele diverse rivier met alle mooie dorpjes en plekjes langs de zijkant. En de Hanzesteden natuurlijk!'

De rivier is natuurlijk ook nog eens heel belangrijk. 'Water is het belangrijkste middel waar de mensheid zijn bestaan aan te danken heeft. Het is een vervoersmiddel, het is een stuk economie en een stuk beleving.' Hij komt zelf vaak bij de rivier. 'Het is toch geweldig.'

Bekijk de hele uitzending van BuitenGewoon