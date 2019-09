Ook in Rheden: samen tegen eenzaamheid

'De campagne richt zich op mensen die zich eenzaam voelen, maar ook op mensen die signaleren dat iemand anders vaak alleen is. Dat spreekt mij aan', aldus wethouder Gea Hofstede.

'Want eenzaamheid komt nog te veel voor en in alle generaties. Meer dan 45% van de 65-plussers voelt zich weleens alleen: bij 19 tot 34-jarigen ligt dat zelfs iets hoger.'

Samen lunchen in dorpshuis

De gemeente steunt daarom de speciale actie van drie dorpshuizen: zij organiseren gratis lunches. Iedere inwoner van Rheden kan zich opgeven. Tijdens de gratis lunch worden ansichtkaarten uitgedeeld, waarmee iedere bezoeker weer iemand anders kan uitnodigen: op de koffie of naar een activiteit in de buurt.

'Dus: zoek elkaar op en let op elkaar. Als je vermoedt dat iemand met tegenzin vaak alleen is, doe dan iets. Een uitnodiging voor een kopje koffie is zo ge-appt, of gebruik de ansichtkaart', moedigt Hofstede aan.

Alle inwoners van Rheden kunnen aan schuiven bij de gratis lunch in het dorpshuis. Op 3 oktober is dat bij De Poort in Velp (opgeven via m.zweers@rheden.nl), op 4 oktober bij De Oase in Dieren (opgeven via kruyfdirk@hotmail.nl) en op 7 oktober in Willem de Zwijger in Rheden (opgeven via dorpshuisrheden@gmail.com).