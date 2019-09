Heumen overtreedt de wet, rechtszaak over sportcentrum ophanden

De zaak draait om sportcentrum Malden waar naast zwemmen en sporten ook commerciële activiteiten zoals fitness plaatsvinden. Exploitant Laco krijgt een bijdrage van de gemeente omdat zwemmen en zaalsporten niet aan de markt overgelaten kunnen worden.

Maar andere sportondernemers in de regio vinden het oneerlijk dat er gemeenschapsgeld gaat naar een sportcentrum waar ook fitness zit. Jan Reijs van Vivelli Healthclub: 'Nu worden we van ons belastinggeld beconcurreerd op onze eigen markt.'

'Oneerlijke concurrentie'

Rob Wijnhoven van Lierdal Sportcenter stapte naar de ACM, die een onderzoek startte. Die heeft nu geoordeeld dat de huur die exploitant Laco moet betalen te laag is. 'Hierdoor is sprake van oneerlijke concurrentie met andere eigenaren en exploitanten van sportcomplexen', zo schrijft de ACM in zijn uitspraak.

Maar nog voordat de ACM die uitspraak publiceerde, besloot de gemeenteraad dat sportcentrum Malden zo belangrijk is dat ze de Wet Markt en Overheid hierop niet van toepassing acht. Dat kan door het nemen van een zogenoemd Algemeen Belangbesluit. 'Dat neemt niet weg dat de gemeente tot het moment van het nemen van het algemeen belang besluit, naar oordeel van de ACM, in overtreding was', aldus de toezichthouder.

ACM buitenspel

Consequenties zal dat niet meer hebben, zo zegt Murco Mijnlieff van de ACM. 'Wij leggen een last onder dwangsom als een gemeente niet binnen een bepaalde tijd voldoet aan de eisen van de wet. Maar nu Heumen heeft besloten om de Wet Markt en Overheid niet van toepassing te achten op deze sporthal is onze rol klaar.'

Wat de ACM verder vindt van die werkwijze is onduidelijk. Murco Mijnlieff: 'Het is niet aan ons om daar een oordeel over te vellen.'

'Wat is algemeen belang van fitness?'

De advocaat van de sportondernemers Thijs van der Meeren was er donderdagavond bij de gemeenteraad in Heumen wel duidelijk over. 'Wat is het algemeen belang van fitness als er op 800 meter van sportcentrum Malden al een sportschool zit die fitness aanbiedt? De markt kan dit prima zelf regelen.'

Rob Wijnhoven van Lierdal Sportcenter verbaast zich dat de raad het besluit zonder enig commentaar aannam. 'Het was eigenlijk een clowns vertoning dat de hele raad zwijgt.' En cynisch vervolgt hij: 'Als dit het bestuur is waar we in Nederland naar streven. Nou petje af, dan komen we er wel.'

Volgens André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeente is het heel gebruikelijk dat gemeenten zwembaden en sporthallen ondersteunen. 'Anders zou zwemmen voor ouderen al snel 25 euro per kaartje kosten.'

'Nijmegenaren profiteren van goedkope sporthal Malden'

Hoogleraar Bestuurskunde Michiel de Vries betwijfelt echter of subsidie aan de exploitant daarvoor wel de geijkte methode is. 'Het zou ook kunnen door de burgers uit die gemeente een kortingspas te geven.'

Zo voorkom je ook dat anderen profiteren van subsidie van de gemeente Heumen, want volgens de andere sportondernemers profiteren nu inwoners uit Nijmegen van de goedkope combinatie-abonnementen bij sporthal Malden. Zij willen dat de commerciële activiteiten weggehaald worden bij sportcentrum Malden.

Rechtszaak

André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeente betwijfelt of de gemeente fitness bij sportcentrum Malden subsidieert. 'Ik denk dat ze alleen het tekort op de zwembadkaartjes dekken, maar ik ken niet alle details.' Het is volgens hem gebruikelijk dat een gemeente voor het commerciële deel van een sporthal zoals een fitnessruimte een marktconforme huur vraagt. 'Er zouden dus twee huurdelen moeten zijn.'

Of dat hier ook het geval is, is moeilijk na te gaan omdat in het rapport dat de gemeente heeft laten maken de meeste gegevens over de exploitatie van Laco zwart gemaakt zijn vanwege de vertrouwelijkheid. Ook donderdagavond hield de raad vast aan die vertrouwelijkheid.

Rob Wijnhoven ergert zich daaraan. 'De burgers van Heumen hebben er toch recht op om te weten hoeveel zij bijdragen voor het sportcentrum?' Hij stapt nu naar de bestuursrechter. Of de andere ondernemers meedoen is nog niet bekend.