Gelderse bands live te horen bij Gelders Goed via RTV Arnhem

Met optredens van Jellephant uit Arnhem, Liquid Love Machine en The Naked Sweat Drips start vanavond Gelders Goed, een nieuw initiatief om Gelderse bands voor het voetlicht te brengen.

Het idee is afkomstig van de mediaplatforms 3voor12 Gelderland, Where The Bands Are en de DRU Cultuurfabriek in Ulft en wordt ondersteund door onder meer Poppunt Gelderland. RTV Arnhem zendt Gelders Goed vanavond tussen 20.00 en 24.00 uur live uit via de radio.

'Vier live-avonden'

'Het idee is om vier keer per jaar een live-avond te houden, waarbij telkens drie Gelderse bands live optreden', vertelt Eelco Walraven van Where The Bands Are. 'Voor de eerste avond hebben wij gekeken naar bands die iets te vertellen hebben. Zo zijn The Naked Sweat Drips geselecteerd voor de Popronde, presenteert Liquid Love Machine vanavond de EP ‘Woman’ en staat Jellephant aan het begin van een nieuwe fase.'



Jellephant, singer-songwriter Jelle Haagsma uit Arnhem, heeft in een jaar tijd vijf albums op Spotify gezet, waarvan ‘Itch’ en ‘Pin’ binnen een week verschenen. Het zijn twee hele persoonlijk albums met akoestische liedjes, die hij in de herfst solo gaat spelen. Walraven: 'Op Gelders Goed treedt hij echter op met zijn nieuwe band en ligt de focus op ‘Dull Planet/Rotten Waves’, dat ook dit jaar is verschenen.'

'Live-album met nummer per band'

De optredens van de bands worden niet alleen uitgezonden, maar ook opgenomen. 'Het plan is om na vier afleveringen een live-album uit te brengen met van elke band een nummer dat zij tijdens de live avond hebben gespeeld.'



Gelders Goed wordt gehouden in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Vanaf 20.00 uur is de avond live via RTV Arnhem te volgen in het programma van Michel Rutten, Michel's Finest.