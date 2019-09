'We zaten in het oog van de bui', openluchtspektakel in Buren valt in het water

Openluchttheater Buren Toen heeft donderdagavond na een half uur de voorstelling stopgezet in verband met de regen. Ruim elfhonderd bezoekers werden hierdoor gedupeerd. Om dit goed te maken heeft de organisatie vrijdagmorgen besloten om de voorstelling zaterdagavond voort te zetten. De laatste voorstelling die ook zaterdag wordt gehouden, begint dan een uur later.

Aan het openluchtspektakel dat eens in de drie jaar gehouden wordt in het Plantsoen in Buren doen zo'n 150 acteurs en musici mee. Er zijn vier voorstellingen die allemaal vrijwel uitverkocht zijn.

Volgens voorzitter Mark Hofman was de teleurstelling over het staken van de voorstelling groot, vooral bij de spelers. 'Ellendig', typeert hij de stemming donderdagavond. 'Maar op een gegeven moment moet je de verantwoordelijkheid nemen. We zaten in het oog van de bui. Met al die techniek heb je ook met veiligheid te maken. Het terrein wordt onbegaanbaar, de zendermicrofoons begonnen uit te vallen. Er komt een moment dat je verstandig moet zijn.'

Geen gemopper

Het publiek reageerde volgens Hofman begripvol op de situatie. 'Niemand is bij mij geweest om te mopperen of te klagen. Ze vonden het allemaal vooral jammer voor de spelers. Ik ben dan ook blij dat we nu tot deze oplossing gekomen zijn om de voorstelling toch af te maken.'

De voorstelling begint zaterdag om 19.00 uur op het moment waar deze donderdagavond gestaakt werd. De finale voorstelling begint dan rond 21.00 uur. Omdat het leeuwendeel van de kaarten online verkocht wordt, kunnen de meeste bezoekers direct via e-mail op de hoogte gebracht worden.

'Dit is echt buitensporig'

Hoewel spelers en publiek zich er toen niet door lieten weerhouden, werd ook de première op woensdag geplaagd door regen. Hofman vindt niet dat het tijdstip voor het theater verkeerd is gekozen. 'September is normaal gesproken een redelijke maand', zegt hij. 'We calculeren een avond regen in, maar dit is echt buitensporig. Een voorstelling met zo'n videoscherm kun je niet in de zomer doen. En voor hetzelfde geld heb je dit probleem in juni. Wie het tegenwoordig weet met het weer, mag het zeggen.'

