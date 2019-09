Winterswijkse boer deed zijn koeien de deur uit om bier te maken

'Een vloermouterij is een bedrijf waar we gerst laten ontkiemen voor de bierproductie', legt Legters uit in het Omroep Gelderland-programma De Boer Is Troef. 'Het bijzondere van een vloermouterij is dat we dat op een vloer doen. Dat is wat ander dan een industriële mouterij.'

Stoppen met melkveehouderij

Van een melkboerderij naar een bierboerderij dus. Dat is een weloverwogen keuze geweest. 'We zaten al lang te kijken hoe we verder moesten met de toekomst. het was al wel duidelijk dat we geen opvolging in het bedrijf hadden. Daar kwam toen de stoppersregeling overheen. Uiteindelijk hebben we toch besloten een punt te zetten achter de melkveehouderij.'

Tekst gaat verder onder de video:

De mout die ze produceren gaan vooral naar Achterhoekse brouwerijen. 'Wat je zag is dat er de laatste jaren enorm veel kleine micro-brouwers bijkwamen. Maar het aantal mouterijen bleef eigenlijk achter.' Dus besloot Legters dat gat op te vullen. 'Nu is het voor een kleine brouwer mogelijk in kleine hoeveelheden mout af te nemen om een speciaal biertje te brouwen.'

De enige in Nederland

'Ik heb geen spijt van dat we dit gedaan hebben. We kunnen er op dit moment nog zeker niet van leven, maar het geeft wel een nieuwe dimensie aan het ondernemerschap', legt de Achterhoeker uit. Het gaat ook om de trots: 'We zijn de enige vloermouterij in Nederland. Voorlopig zijn we daar uniek ik. Ik denk niet dat het zo gaat blijven, maar voor dit moment zijn we er trots op.'

Bekijk de hele uitzending van De Boer Is Troef