Harderwijk is diefstallen door asielzoekers beu

In Harderwijk zijn middenstanders in winkelcentrum Tweelingstad de vele winkeldiefstallen spuugzat. De vingers wijzen vooral naar het naburige asielzoekerscentrum (azc) aan de Graaf Ottolaan. In het stadhuis was de overlast door winkeldiefstallen het gesprek van de avond tijdens de raadsvergadering.

Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk wond er geen doekjes om. 'Ik heb brieven verstuurd aan het Openbaar Ministerie en het COA, omdat we een toename zagen van criminaliteitscijfers in deze gemeente.'

Apotheker Matthijs Engering was er namens ondernemersvereniging Tweelingstad in de wijk waar ook het azc is gevestigd. 'Ik heb behalve een apotheek ook een drogisterij. En in die drogisterij hebben we gewoon last van winkeldiefstal. Vorig jaar is dat verdubbeld en in het voorjaar van 2019 hebben we echt een golf gehad van winkeldiefstallen', legde hij uit.

Publiek mijdt winkelcentrum

Door de gestegen diefstallen uit winkels mijden Harderwijkers het winkelcentrum, zei Engering. 'Het komt voor dat mensen liever geen boodschappen meer doen in ons winkelcentrum, omdat ze zich niet veilig voelen.'

De eigenaar van de plaatselijke Jumbo-supermarkt heeft beveiliging ingehuurd om de winkeldiefstallen te beteugelen. 'Dat kost me ongeveer 5000 euro per maand', aldus John van der Wardt. 'Dat heb je liever niet.'

'Dit accepteren we niet'

Van der Wardt zei 37 keer aangifte te hebben gedaan van het stelen van artikelen uit zijn supermarkt. 'Daarvan zijn 24 gerelateerd aan het asielzoekerscentrum.'

Maar de winkel handelt zelf ook zaken bij de kassa af, benadrukte de supermarkteigenaar. 'Dat doen we om geen rumoer te hebben, geen vechtpartijen of bedreigingen. We proberen ook in de winkel mensen erop aan te spreken. De cijfers die ik nu noem, zijn maar een deel van de praktijk.'

De eerste burger van Harderwijk wil dat de bewoners van het asielzoekerscentrum beter worden 'gestuurd'. Van Schaik: 'Mensen moeten dit niet doen. Het moet helder zijn dat we dit niet accepteren.'

'We zijn goed op weg'

De locatiemanager van het Harderwijkse azc zei donderdag van de cijfers te schrikken. 'Overlast moet hard worden aangepakt, maar met grote zorgvuldigheid. We hebben een hardwerkend team dat zich inzet voor veiligheid. We zijn er nog niet. Maar we zijn goed op weg.'

Eind vorig jaar was het aantal bewoners van het asielzoekerscentrum in Harderwijk na de opening in 2016 verdubbeld naar 800. De overlast is sindsdien gestegen en zou worden veroorzaakt door een groep van 10 tot 15 mannen, uit 'landen die veilig zijn', en dus kansloos zijn voor een verblijfsvergunning.

Harderwijk werd in juni opgeschrikt door een steekincident in het azc. Daarbij raakten drie bewoners gewond. Van Schaik liet daarna weten dat bij een veroordeling de dader zich nooit meer op het azc aan de Graaf Ottolaan mag vertonen.



Zie ook: Burgemeester Harderwijk maakt zich zorgen om criminaliteit rond azc