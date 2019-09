Na regen komt... nog meer regen én veel wind

Het is herfst en dat gaan we de komende dagen merken. Het weer in Gelderland is onstuimig, met veel regen en een krachtige wind.

Donderdag viel er al veel regen en volgens weerman Jordi Huirne van MeteoGroup blijft het daar niet bij. Zondag is er mogelijk sprake van een herfststorm in ons land, maar die bereikt onze provincie niet. Daarvoor is een uur lang windkracht 9 nodig.

'Maar ook in Gelderland gaan we dat merken, want de wind gaat flink aantrekken', zegt Huirne. Hij voorspelt voor zondag windkracht 6. 'Dat zijn we hier in het oosten ook niet meer gewend.'

Luister het weerpraatje op Radio Gelderland terug (de tekst gaat daaronder verder):



De wind gaat zondag gepaard met veel regen. 'Net als gisteren kan er plaatselijk 15 tot 20 millimeter vallen', aldus de weerman. De temperatuur komt uit op zo'n 18 graden.

Het blijft kletsnat

Vrijdag breekt de zon nog geregeld door en zijn er alleen een paar lichte buien, maar zaterdag valt er al meer regen en trekt de wind aan. En ook maandag en dinsdag 'blijft het kletsnat met veel wind', zegt hij.

Pas in tweede helft van volgende week wordt het weer rustiger. Dan gaan de temperaturen wel naar beneden, aldus de weerman. 'Maar dat hoort bij de herfst.'