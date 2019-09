Ans Pluim vervangt Edward Koers in fractie Gemeentebelang Nunspeet

Ans Pluim gaat vanaf de raadsvergadering in oktober de zetel van Edward Koers overnemen in de raad van Nunspeet. Ze is al vele jaren lid van Gemeentebelang en goed thuis in de zaken die binnen onze gemeente spelen.

Edward Koers gaat

Edward Koers heeft aangegeven dat hij om privéredenen zijn raadszetel wil opgeven. Hoewel dit door de hele fractie en het kader wordt betreurd is de fractie blij dat het ontstane gat op korte termijn goed kan worden ingevuld. Fractievoorzitter Marc Konings: 'We zien Edward liever niet vertrekken maar gelukkig hebben wij een brede achterban en veel kundige en gemotiveerde mensen en hebben we in Ans een goede vervanger.'

Ans Pluim komt

Ans Pluim draait al vier jaar mee als lid van de steunfractie Zij is bekend in Nunspeet, maar zeker ook in Vierhouten vanwege haar rol in de dorpsvereniging en het dorpshuis. Zij gaat binnen de fractie de portefeuilles jeugd, onderwijs en kernen oppakken. Pluim: 'Hoewel ik op dit moment niet verwacht had raadslid te worden, hoefde ik er niet lang over na te denken. Ik heb er zin in en ga mijn best doen voor Nunspeet in het algemeen en Vierhouten in het bijzonder.'