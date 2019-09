Achilles'29 mag sportpark niet meer op van familie Derks

Achilles'29 moet op zoek naar een andere locatie om te voetballen. De familie Derks, eigenaar van sportpark De Heikant in Groesbeek, laat weten dat de voetbalclub vanaf 1 oktober niet meer welkom is.

In juni werd de Stichting Accommodatie Achilles’29 (STAA) failliet verklaard. Die stichting was eigenaar van alle faciliteiten in het sportpark van de Groesbeekse voetbalclub. Door het faillissement kwam de huurovereenkomst met de grondeigenaar ten einde.

Definitieve scheiding

De familie Derks heeft het bestuur vorige week laten weten over te gaan tot handhaving. Daar ging naar eigen zeggen 'een lang en moeilijk proces' aan vooraf.

De familie is al decennialang verbonden aan de voetbalclub, maar noemt een definitieve scheiding onvermijdelijk. 'Ons is gebleken dat er binnen de vereniging een onderstroming op gang is gekomen die zich niet kon vinden in de al tientallen jaren bestaande belangrijke rol van leden van onze familie bij Achilles’29', klinkt het.

Drie degradaties op rij

Sinds het mislukte avontuur in het betaalde voetbal, gaat het bergafwaarts met Achilles'29. De proftak werd begin vorig jaar failliet verklaard en het eerste elftal is drie jaar op rij gedegradeerd. Dit seizoen komt Achilles'29 uit in de hoofdklasse.

Zie ook: