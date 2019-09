VIDEO | Uittocht naar Apeldoorn tijdens Slag om Arnhem herdacht

Burgers liepen 75 jaar geleden via Groenendaal en Deelen naar Apeldoorn en kregen in Beekbergen via het Nederlandse Rode Kruis een adres voor onderdak toegewezen.

In Beekbergen wordt de evacuatie vanmiddag herdacht bij het exodusmonument aan de Arnhemseweg. Daarna vervolgt de groep de wandeling naar Apeldoorn, naar cultureel centrum CODA als eindpunt. Er lopen zo'n tachtig mensen mee, laat voorzitter Ben Mouw weten. Zij zijn, geheel in stijl met hoe het in 1944 ging, op pad gegaan met fietsen, huisraad en koffers.

De voettocht begon 's ochtends om 9.15 uur op de Markt in Huissen en gaat onder meer over de John Frostbrug in Arnhem. De herinnering aan de barre voettocht gaat vergezeld van witte vlaggen en doedelzakspelers.

Zie ook: Evacuatie van Arnhem herdacht: 'Nergens was het zo erg als hier'