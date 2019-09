Sloeg de wethouder 'wel met de vuist op tafel' voor muziekschool Boogie Woogie?

Is wethouder Wim Aalderink van Winterswijk op het verkeerde been gezet of heeft hij niet doortastend genoeg opgetreden bij de gang van zaken rond muziekschool Boogie Woogie? Dat was donderdag de vraag tijdens een zogenaamd interpellatiedebat, dat door D66 was aangevraagd.

Winterswijk moet de muziekschool alleen in de benen houden, na het afhaken van de gemeenten Aalten en Oost Gelre. Van Aalten was al langer bekend dat, na de positieve ervaring in Dinxperlo met muziekonderwijs door de lokale muziekvereniging Psalm 150, voor heel Aalten ingezet zou worden op dat Dinxperlose spoor.

Maar Oost Gelre, dat zou toch voor het muziekonderwijs naar Winterswijk blijven komen? Dus niet. En daarom vroeg Loes ten Dolle van D66 om een interpellatiedebat, oftewel om buiten de agenda van de raadsvergadering om van wethouder Wim Aalderink te horen 'of hij wel met de vuist op tafel had geslagen' zoals hij had aangekondigd.

Daarbij handelde het om het overleg met de collega-wethouder Jos Hoenderboom van Oost Gelre, dat volgens Aalderink niet zou stoppen bij Boogie Woogie. 'Hoe de portefeuillehouder in Oost Gelre er in stond... Ik was er heilig van overtuigd dat Oost Gelre niet zou afhaken', vertelde Aalderink donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Winterswijk. 'Maar er kwam een amendement in de raad in Oost Gelre, hij werd ingehaald door de raad.'

Morrende geluiden

Dat amendement kwam echter niet uit de lucht vallen. Een jaar daarvoor waren er al morrende geluiden in de raad van Oost Gelre met betrekking tot de financiële steun aan Boogie Woogie, die meer gericht zou zijn op behoud van het gebouw dan op het muziekonderwijs. Toen werd er al geopperd of de muziekverenigingen dat onderwijs niet zelf zouden kunnen organiseren.

Destijds kreeg Boogie Woogie in de raadszaal in Groenlo nog groen licht, maar toen het onderwerp voor de zomervakantie opnieuw op de agenda stond, ging het licht tijdens de commissievergadering op rood. De coalitiepartijen VVD en CDA waren voorstander van muziekonderwijs door de eigen verenigingen en wilden niet meebetalen aan een nieuwe muziekschool in het beoogde Cultuurkwartier in Winterswijk. Steek het geld in muziekonderwijs in plaats van stenen in Winterswijk, zo luidde de teneur.

'Niet misleid'

Beide partijen in Oost Gelre kregen bijval, alleen PvdA en D66 waren voorstander van de continuering van de relatie met Boogie Woogie. Dat er twee weken later een amendement kwam en een grote meerderheid van de raad voor het afbouwen van de subsidie voor Boogie Woogie koos, was allerminst een verrassing. Met als definitieve uitkomst dat de muziekverenigingen in Oost Gelre het muziekonderwijs over een jaar zelf ter hand gaan nemen.

Wethouder Hoenderboom kon niet verrast zijn door onder meer de opstelling van de eigen CDA-fractie, want die was ruimschoots bekend. Hadden hij en Aalderink geen contact meer? 'Ik ben niet misleid, daarvan ben ik overtuigd', verklaarde de Winterswijkse wethouder donderdagavond, op vragen van Ten Dolle. 'De strategie was dat we eruit zouden komen.'

Frictiekosten

De werkelijkheid is dat Winterswijk nu alleen staat om Boogie Woogie in de benen te houden. 'Zijn er heldere afspraken gemaakt met betrekking tot de uittredingskosten?', vroeg fractievoorzitter Wim Wassink van het CDA tijdens de raadsvergadering, doelend op vergoedingen voor ontslagen muziekdocenten. 'Alle zzp'ers bij Boogie Woogie zijn eruit, de vaste krachten zitten er nog. Moet alleen Winterswijk de frictiekosten betalen?'

'We hebben geen enkele verplichting', reageerde Aalderink. 'Boogie Woogie is een juridisch zelfstandige stichting. Mocht die stichting failliet gaan, dan moeten we kijken wat we willen. De verhouding met het huidige bestuur, dat het in goede banen wil leiden, is uitstekend. We willen er samen uitkomen.'

Zeilen bijzetten

In de praktijk betekent dat een kleiner Boogie Woogie in het beoogde Cultuurkwartier, met een mogelijk meer multifunctioneel karakter. Daarover liet Aalderink zich niet uit, wel dat muziek- en cultuuronderwijs in Winterswijk gegarandeerd blijven: 'We zullen de zeilen nog harder bijzetten.'

