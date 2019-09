VIDEO | Meisje opgepakt na reeks brandstichtingen in Zuilichem

Het meisje is aangehouden in een woning aan De Boogerd. In de buurt van die plek vonden de laatste tijd meerdere branden plaats. Ook donderdagavond was het weer raak. Er was brand op een dak van een overkapping van een woning.

Onrust

De laatste maanden zijn er meerdere branden geweest in het dorp. Containers en auto's gingen in vlammen op. De politie heeft de woning van de verdachte doorzocht en onderzoekt de betrokkenheid van het meisje bij de andere branden.

In het dorp met zo'n 1700 inwoners heerste lange tijd onrust, vooral nadat er in een week tijd in juli tien branden waren. Buurtbewoners surveilleerden zelf in de wijk, en de politie zette extra mankracht in.

Cameratoezicht

Begin september besloot toenmalig burgemeester Peter Rehwinkel van de gemeente Zaltbommel om een camera te plaatsen op de hoek van De Boogerd en de Morgenstraat in Zuilichem.

In eerdere berichten werd nog gesproken over een man die bijna op heterdaad betrapt zou zijn. Of er naast het meisje nog een andere persoon betrokken is geweest bij deze of de andere brandstichtingen, is niet bekend.

