Ook volgend jaar weer proef met zes extra zomerse koopzondagen in Winterswijk

Het college van Winterswijk wil ook volgend jaar weer een proef met een winkelopenstelling van zes extra zondagen in de zomer. Maar dan wel met een betere voorbereiding, zodat de ondernemers er rekening mee kunnen houden. Nu was het gros van de winkeliers tegen.

Driekwart van de leden van de Winterswijkse winkeliersvereniging ABH City was tegen het besluit van de gemeenteraad op 26 juni van dit jaar. Daarna was de voorbereidingstijd voor de winkeliers te kort, bijvoorbeeld met het oog op de vakantieroosters voor het personeel. Er was alleen rekening gehouden met de gebruikelijke koopzondag, de laatste zondag van de maand.

Geen meerderheid

De VVD dwong echter bij het coalitieakkoord een proef af met in de zomer elke zondag een koopzondag in Winterswijk, met het oog op de vele toeristen. Dat voorstel kwam in de raad en werd met een meerderheid aangenomen.

Maar in tegenstelling tot de raad was er bij de winkeliers geen meerderheid voor de openstelling in de zomer als gevolg van gebrek aan personeel. De raad mocht dan een koopzondag willen, de meeste ondernemers gingen daar niet in mee. Daarom ging er slechts een enkele winkel open; behorend tot een landelijke keten of een internetwinkel van een ondernemer die toch aan het werk is op zondag.

Onverminderd populair

Daardoor was er op drie van de vier zondagen in juli en augustus geen bruisend winkelcentrum in Winterswijk. 'We gaan de proef deze maand nog evalueren, maar dit keer was de voorbereidingstijd te kort. De laatste koopzondag blijft onverminderd populair, zoals het aantal bezoekers aan het centrum is gestegen. We zijn van zins de komende zomer weer zes zondagen te vergunnen',aldus wethouder Wim Aalderink.

