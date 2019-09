Belangrijk debat in Ede zorgt voor spanning in coalitie

De World Food Center Experience zorgt voor spanning in de gemeentecoalitie. Even stonden ChristenUnie en GemeenteBelangen donderdagavond tegenover coalitiegenoten VVD, CDA en GroenLinks.

Onder meer het CDA wil bijsturen in de plannen voor het voedselthemapark. 'Je stopt niet zomaar met een project waar je al jarenlang aan werkt, maar je rent zeker niet zomaar door als de kosten en de risico's oplopen en het commitment van het bedijfsleven achterblijft', stelt Jan Pieter van der Schans (CDA) tijdens de raadsvergadering.

Eisenpakket krijgt geen volledige steun

Dat laatste is precies wat er volgens hem gebeurt. Het bedrijfsleven, is ondanks veel inspanningen van de gemeente, naar verhouding nauwelijks financieel betrokken bij het megaproject. Bedrijven hebben samen 9,5 miljoen ingelegd, de overheden 54 miljoen euro. Die verhouding moet meer in balans komen, vindt het CDA.

'De mammoettanker moet naar een andere koers geduwd worden, op weg naar veiliger water', stelde Bart Omlo (VVD). Daarom kwamen drie van de vijf coalitiepartijen met een eisenpakket voor de World Food Center Experience op de proppen. Maar ChristenUnie en GemeenteBelangen, de twee andere coalitiepartijen, steunden het plan in eerste instantie niet.

1 uur schorsing

Totdat de vergadering werd geschorst. De coalitiepartijen moesten elkaar vinden. 5 minuten, werd een uur. In dat uur wisten VVD, CDA en GroenLinks de twee partijen blijkbaar te overtuigen. Want ze stemden toch in met het amendement van hun coalitiegenoten.

'Het is een beetje lastig want voor ons ligt een amendement waarop de wethouder bijna alle punten heeft toegezegd', zegt Harry Hindriks (CU). 'Dus wij zullen hier mee instemmen.' GemeenteBelangen volgde dezelfde redenatie.

Reactie wethouder op eisen

Maar wethouder Leon Meijer (CU), heeft niet alle punten toegezegd. Hij ging gedeeltelijk met de indieners mee. Dat kan, want hij is niet verplicht iets te doen met de eisen die de raad stelt. Officieel zijn het namelijk 'wensen en bedenkingen'.

Meijer durfde bijvoorbeeld niet te beloven dat er een externe exploitant komt die financieel risico wil dragen. Maar daar is hij wel naar op zoek. Als er geen exploitant gevonden wordt, kunnen de provincie en de gemeente het voedselthemapark theoretisch gezien gaan runnen. 'Maar als zo'n verzoek wordt ingediend, komt dat ter besluitvorming in de raad te liggen', belooft Meijer.

De wethouder beloofde ook dat de geplande second opinion over de bezoekersaantallen en de businesscase in de raad wordt besproken. Dat is een belangrijk punt, want veel partijen denken dat het berekende aantal bezoekers van 330.000 per jaar niet gehaald wordt. Als de raad op basis van de second opinion concludeert dat een goed lopend voedselthemapark niet mogelijk is, stopt het project of zal het college opstappen.

Waar Meijer niet mee akkoord gaat, is de eis dat de ontwikkelaar, WFC Development, moet gaan meebetalen als de grondexploitatie, van 20 miljoen euro negatief op het hele terrein, nog verder verslechtert. Die mogelijkheid is er volgens hem niet, er valt niet meer over te onderhandelen.

