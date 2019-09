Doetinchem komt 9 miljoen tekort en moet keuzes maken: 'Dat doet pijn en dat realiseren we ons'

De gemeente Doetinchem komt in 2019 9 miljoen euro tekort, onder meer door oplopende kosten in de jeugdzorg en het sociale domein. Als er geen maatregelen worden genomen, stijgt het tekort in 2023 naar 12 miljoen. Daarom gaat de onroerende zaakbelasting (ozb) met vijf procent omhoog, wordt parkeren duurder en wordt er bezuinigd op het minimabeleid en de zorg.

door Davie Klein Gunnewiek

'Er moeten keuzes gemaakt worden en de gemeenteraad zal daar een afweging in moeten maken', zegt wethouder Henk Bulten. 'Aan de hand van die keuzes gaat de Doetinchemmer hier iets van merken.' De ozb gaat met 5 procent omhoog. Dat betekent dat een eenpersoonshuishouden 33,80 euro meer gaat betalen en een meerpersoonshuishouden 35,56 euro. De lastenverzwaring levert de gemeente 7 ton op.



'Dat is niet leuk, maar we hebben ook gekeken naar wat de verhoging betekent en hoe die zich verhoudt met andere gemeenten in de regio.' Volgens wethouder Bulten zit Doetinchem daarmee nog steeds onder het regiogemiddelde.

Verslaggever Davie Klein Gunnewiek in gesprek met wethouder Henk Bulten over de bezuinigingen:

Parkeren wordt duurder

Doetinchem kent een structureel tekort als het gaat om parkeren. Daarom stelt het college onder meer voor om een dagkaart te verhogen van 4 euro naar 4,50 euro en betaald parkeren in te stellen tot 's avonds negen uur. 'We hebben ook gekeken naar ons aanvalsplan binnenstad waar veel geld naartoe gaat, maar ook daar moet het een tandje minder. Dat betekent niet dat het ook altijd slechter hoeft te zijn', aldus Bulten.



Ook op de zorg en het minimabeleid wordt flink bezuinigd. Zo stelt het college voor om vanaf 2020 structureel 50.000 euro te besparen op de mantelzorg, moet er worden bespaard op het armoedebeleid en wordt er bezuinigd op de buurthuizen.



Ook zal Doetinchem in eigen vlees gaan snijden en zal de gemeentelijke organisatie worden ingekrompen. De gemeente wil actief met een aantal stakeholders in gesprek die de bezuinigingen straks gaan merken. Daarom worden de verschillende partijen op 7 oktober uitgenodigd in De Steck in Doetinchem en zal er een toelichting worden gegeven.

Lobby richting provincie en Rijk blijft

De tekorten worden mede veroorzaakt door tegenvallende financiële middelen vanuit het Rijk. 'Ik verwijt in Den Haag helemaal niemand iets', zegt Bulten. 'Er zijn nu eenmaal keuzes gemaakt, maar dat betekent niet dat we er helemaal niets aan doen. Onze lobby richting provincie en het Rijk is wekelijks op elke mogelijke manier.'



Volgens Bulten moet hij roeien met de riemen en dealen met het geld dat vanuit het Rijk komt. 'Het is gemeenschapsgeld en daarin zullen keuzes moeten worden gemaakt. Het zijn moeilijke keuzes, daar lopen we niet voor weg en daar gaan we voor staan.'



Op 14 november moet Doetinchem een sluitende begroting overhandigen aan de provincie Gelderland. Een week ervoor wordt daarover in de raad een besluit genomen.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier