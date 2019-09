Eekhoorns bedolven onder noten, zaden en slaapzakjes

De eekhoornopvanghoudster uit Lunteren is overweldigd door alle aangeboden hulp. In mei 2018 heeft Brigitte haar eigen stichting ‘Eekhoornopvang Neder-Veluwe’ opgericht. Sindsdien staat ze, soms letterlijk, dag en nacht voor de roodharige diertjes klaar. ‘De eekhoorns die hier nu nog in de opvang zitten zijn eekhoorns die in die hele hete droge periode hier gekomen zijn', vertelt Brigitte. 'De nesten waren in die periode niet heel erg goed. Ze zijn allemaal wat klein, dus de kans is heel groot dat ze gewoon moeten overwinteren hier.’

Op dit moment zitten er 25 gewonde of verweesde eekhoorns in de opvang. In de natuur zijn eekhoorns druk bezig om hun wintervoorraad aan te leggen. En daarom is Brigitte nu ook op zoek hazelnoten, walnoten, tamme kastanjes en beukennootjes. Maar ook deed ze een oproep voor het maken van fleece slaapzakjes om de jonge eekhoorntjes een warm en beschut plekje te bieden.

Foto: Omroep Gelderland

Landelijke aandacht

Na het publiceren van de oproep ontplofte de mailbox van Brigitte met aanbiedingen om slaapzakjes te maken en nootje te verzamelen. Naast de reacties via Gelderland Helpt reageren mensen ook via social media en staat Brigittes telefoon roodgloeiend. De Telegraaf nam het bericht over op de voorpagina en meerdere landelijke radiozenders zochten contact met haar. Vanochtend vroeg werd Brigitte op Radio 2 verrast door een vrouw met een notenboom die haar oogst aanbood.

In de schoolpauzes hazelnootjes rapen

Brigitte is ook blij met alle hulp voor de slaapzakjes. 'Ze gaan snel kapot door de scherpe nagels en tandjes. Bovendien moeten ze vaak gewassen worden, dus we hebben er nooit genoeg'. Heel veel mensen zijn al aan het naaien geslagen en ze kreeg ook aanbiedingen van meerdere dagbestedingen. Ook een winkel met met hangmatjes en knuffelzakken voor dieren wil spullen doneren. Een gezondheidswinkel biedt een voorraad noten aan.

Vele kilo's noten zijn toegezegd aan de eekhoorns in Lunteren. Mensen met notenbomen in de tuin, maar ook die willen gaan zoeken in het bos. Een bewoner van de Hazelaarstraat in Arnhem reageert: 'Je raad het al... deze straat ligt vol met hazelnoten'. En Hilco van 10 zegt: 'Wij hebben op school heel veel hazelnootjes. Die ik wel in de pauzes wil gaan rapen voor de eekhoorntjes.'

Een antwoord kan even duren

'Het is echt overweldigend', reageert Brigitte. 'Ik ben er allemaal super blij mee. Ik probeer echt op iedere reactie te reageren maar het zijn er zo veel. Het kan eventjes duren voordat ik reageer.'

Wil je de eekhoorntjes helpen? Kijk op de site van Gelderland helpt voor de eisen aan de slaapzakjes, het adres waar je zaden en noten heen kunt brengen of om te reageren.





