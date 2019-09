Zelhemse ondernemer mag geen evenementen in tuin organiseren

door Melanie Lokate

Geen enkele partij was te spreken over met name de communicatie tussen de ondernemer en zijn buren. 'Het is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet', zegt Van Lochem van de VVD. 'Hij heeft de regels van fatsoen aan zijn laars gelapt', vult Jan Engels van D66. 'De noaberschapsprincipes en de Achterhoekse normen en waarden zijn overschreden door de ondernemer', zegt Pelgrom van het CDA.

Opstapeling van evenementen

Daarnaast vinden de partijen ook dat er al genoeg evenementen in de buurt zijn. Zo mag camping De Betteld al 12 evenementen per jaar organiseren en ook zit de motorcrossclub Halmac zit om de hoek.

De ondernemer heeft de buurt niet goed geïnformeerd en partijen willen dat dat in het vervolg wel gebeurt. 'We kunnen dat niet in een wet vastleggen', zegt wethouder Paul Hofman. 'Maar u zet duidelijk een streep in het zand.'

De kwestie

Ondernemer Bennie Roozegaarde heeft een groot stuk grond aan de Halseweg, aan de rand van het buitengebied van Zelhem. Met de stichting Noabers Bronckhorst wilde hij vier nieuwe evenementen organiseren in het weiland naast zijn huis.

Tegenstanders vreesden dat het woongenot zou worden aangetast door ernstige geluids- en verkeersoverlast.

Woongenot aangetast

Na de stemming vieren de buurtbewoners een klein feestje in de hal van het gemeentehuis. 'We zijn echt superblij', zegt Ben Stoltenborg. Cadeautjes worden uitgedeeld aan de mensen die met de de groep Tegen Evenemententerrein Halseweg 36 (TEH36) de afgelopen tijd het onderwerp onder de aandacht hebben gebracht.

'Het is mooi dat het hier in de politiek wordt opgelost,' zegt Henk Voorend. 'Want ja, je kunt naar de Raad van State gaan, maar zo hoort politiek te werken.'

Bennie Roozegaarde wil nu nog geen inhoudelijke reactie geven. 'Wij komen zeker met een reactie, we gaan de stukken doorlezen om een reactie te geven.'

