FNV wil in Achterhoek belangrijker zijn voor jeugd

De FNV heeft een nieuw pand geopend in het centrum van Doetinchem. De nieuwe locatie moet het kloppende hart worden van het vakbondswerk in de Achterhoek, waarbij wordt ingezet op verjonging van het ledenbestand.

'Ik denk dat er nog te weinig aandacht is in het hele land en ook in de Achterhoek', zegt regiobestuurder Mark Hupkes van de FNV. 'Jongeren kunnen ook gewoon bij de bond komen. Denk aan de pizzakoeriers. Er valt heel wat te verbeteren voor je werkomstandigheden.'

150 nieuwe leden

Ondanks dat er landelijk een daling in de ledenaantallen te zien is bij de FNV, zijn er in de Achterhoek vorig jaar 150 leden bijgekomen. Volgens de vakbond heeft dat met de groei in sectoren als de zorg en de industrie te maken.

Tekst gaat verder onder de reportage.

'Nu goed zichtbaar'

'Wij zijn natuurlijk best zichtbaar in de Achterhoek', geeft bestuurder Wilco Veldhorst aan. 'Recent hebben we acties gedaan rondom de thuiszorg. Wij zijn ook bezig met de grensacties. Het zijn bijna allemaal vrijwilligers en soms vergeten mensen dat weleens.'

'Nu goed zichtbaar'

De Regio Achterhoek ondersteunt het nieuwe pand in Doetinchem. Volgens de Achterhoek Board is de FNV een belangrijke samenwerkingspartner. 'Zij zijn een goede gesprekspartner voor hoe het nu gaat hier in de Achterhoek', zegt voorzitter Mark Boumans van de Achterhoek Board. 'Met dit gebouw dichtbij het centrum en het station zijn ze nu goed zichtbaar. Daar zijn wij blij mee.'

Met deze zichtbaarheid moet de vakbond nog meer leden aan zich proberen te binden. 'De aanloop is aardig te noemen', vertelt Veldhorst. 'We hebben tevens een concept uitgerold om ook ons imago te verbeteren. Het gaat de goede kant op.'