Achterhoede is grote basis voor succes De Graafschap

De Superboeren hielden dit seizoen al vijf keer de nul in de eerste divisie en daarom krijgt doelman Hidde Jurjus alle lof. De keeper is in topvorm, maar juist het hele blok achterin vormt een goede basis voor succes. Vrijdag proberen ze weer geen tegentreffers te incasseren in de uitwedstrijd bij Roda JC.

Trainer Mike Snoei gaat donderdag na de training in op de prestaties van zijn verdedigende linie, die tot nu toe heel stabiel is. 'Hidde Jurjus geeft het ook steeds aan hè? Dat hij zich heel vertrouwd voelt met Ted van de Pavert en Toine van Huizen voor zich. Dat geeft wel aan dat het niet alleen aan zijn prestaties ligt dit seizoen.'

Maar toch wil de trainer zijn keeper wel een compliment geven. 'Als je ziet hoe hij binnen is gekomen, dat is heel anders dan vorig jaar. Hij is meer in zichzelf gaan stoppen en we krijgen steeds meer de Hidde te zien voordat hij naar PSV ging. Hij is nu altijd heel erg aanwezig, vorig seizoen nam hij misschien dingen wat te makkelijk op.'

'Extra slot op de deur'

Jordy Tutuarima is één van de verdedigers die dit seizoen mede verantwoordelijk is voor de stabiliteit achterin. De back uit Velp weet wel waarom de linie weinig de fout in gaat. 'We zijn super veel met elkaar bezig. We willen elkaar op elk moment, zowel in de wedstrijd als op de training, helpen. Daarnaast zijn we ervaren spelers en kunnen we veel situaties makkelijker oplossen. Dat gaat met jongere spelers vaak wat moeilijker, die zijn wat intuïtiever.'

En mocht de verdediging er toch niet uit komen, dan is daar nog altijd de doelman. 'Met Hidde hebben we nog een extra slot op de de deur. Hij doet het ook voortreffelijk.'

'Elkaar kennen'

Een andere succesfactor is het feit dat de verdediging van De Graafschap al wat meerdere jaren samen speelt. Tutuarima, Van de Pavert en Jurjus vormen al meerdere jaren een blok. Voor Owusu is het ook al zijn tweede seizoen in het blauw-wit.

'En met Toine van Huizen heb ik ook al twee jaar samen gespeeld bij Telstar', vertelt Tutuarima. Het maakt zeker uit dat we elkaar zo goed kennen, je weet wat je van elkaar kan verwachten. Dat gaat inderdaad met Ted en Hidde heel makkelijk, je wijst elkaar ook wat makkelijker op fouten en je neemt het makkelijker van elkaar aan. Dat is een kracht van ons team. Dat is waarom we het zo goed doen en zo weinig tegengoals krijgen.

Van de Pavert

Tot slot wil trainer Mike Snoei Ted van de Pavert nog als succesfactor noemen. 'Ik vind hem echt een van de belangrijkste peilers van het team. Ik ben zo blij met zijn aanwezigheid, want hij laat zich altijd nadrukkelijk gelden in de wedstrijden. Iedereen praat altijd over de andere spelers, maar ik vind Ted echt heel belangrijk.'

