Is er iemand thuis?

Egels raken snel verstoort. Een egel die tijdens zijn winterslaap gestoord wordt kan verhongeren. Wil je toch weten of er iemand thuis is? Je kunt letten op uitwerpselen of pootafdrukken.

Je kunt ook een takje voor de ingang leggen. Zoals Merel Klaarmond, coördinator van Egelwerkgroep Nederland, doet in de onderstaande video. Is deze verplaatst? Dan weet je dat er activiteit is.





Egelsporen herkennen

Egels zijn nachtdieren. Hierdoor zijn ze soms moeilijk te spotten. Aan de hand van deze sporen kan je achterhalen of je een tuinbewoner hebt rondscharrelen:

Voetsporen

Egels hebben vijf tenen aan hun voor- en achterpoten. De voorpoten zijn breder en korter dan de achterpoten, die smal en lang zijn. De afdrukken zijn ongeveer 3 cm breed en lang. Egels hebben bijna geen haar onder hun poten. Daardoor laten ze duidelijke voetsporen achter. Ook de lange en scherpe nagels zijn vaak goed te zien op een voetafdruk.

Tip! Zoek op plekken waar de grond heel nat is. Op droge plekken zul je geen pootafdrukken vinden.

Uitwerpselen



Egels eten voornamelijk insecten. En daar zijn hun uitwerpselen dan ook goed aan te herkennen. Als je goed kijkt, zie je in de cilindervormige keutels onverteerbare restjes van insecten. De uitwerpselen variëren van enkele centimeters tot zo'n 5 centimeter lang. Ze zijn vaak donker van kleur. In de herfst zitten er soms resten van bessen in.

Egels hebben geen vaste plek waar ze hun behoefte doen. De keutels kunnen dus door de hele tuin liggen.





Foto: Geert de Lange via waarneming.nl

Vraatsporen

Behalve insecten, zijn egels ook dol op slakken. Opengebroken, lege slakkenhuisjes kunnen dus wijzen op de aanwezigheid van een egel. Ook aangevreten fruit kan wel eens de daad van een egel zijn.

Egelvraat is te herkenen doordat tussen de twee bovensnijtanden een spleet zit zodat twee elkaar niet rakende, smalle snijvlakken ontstaan. De tegenoverliggende snijtanden uit de onderkaak zitten wel tegen elkaar aan en vormen dus geen randje tussen de tandafdrukken.

Stekelsporen

Heb je een egelstekel gevonden? Dat is bijzonder! Omdat egelstekels erg klein zijn, slechts 2-3 cm lang, is het erg moeilijk om ze te vinden. Egels verharen op dezelfde manier als mensen dat doen. Iedere stekel heeft zijn eigen cyclus. Een stekel gaat ongeveer 1 tot 2 jaar mee, deze valt deze uit. Bij gezonde egels komt hier snel weer een nieuwe stekel voor terug.

Meer weten over de egel? Neem dan een kijkje op de website van Egelwerkgroep Nederland.