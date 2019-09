DJ John op zoek naar weerpraatje voor radioshow

Samen met zijn hond loopt John naar boven. Een oude slaapkamer in zijn huis heeft hij omgebouwd tot studio. De muren zijn volgeplakt met oude lp’s. Met twee microfoons, vier computerschermen en een mengpaneel lijkt het bovendien net een professionele studio. Het liedje Proost Op Het Leven van Tino Martin en René Froger galmt door de kamer.

'Kan niet zonder muziek'

‘Ik kan niet zonder muziek ik ben er altijd mee bezig’, vertelt John als hij het volgende nummer heeft opgestart. ‘Ik zit hier dagen in mijn studio. Dan ga ik muziek downloaden en kijk ik of alles klaar is voor de volgende uitzending. Het is echt mijn passie. Vanaf mijn zestiende sta ik al in de discotheek. Ik ben ook nog piraat geweest dus ik weet niet beter. Met muziek kan je alles vertellen.’

Nierkanker

De afgelopen jaren waren zwaar, maar muziek hield John op de been. Na het overlijden van zijn zoon kreeg John zeven jaar geleden ook nog te horen dat hij nierkanker had. Drie jaar later bleek er ook sprake van uitzaaiingen. De vooruitzichten waren slecht. ‘Ik heb tegen mijn vrouw gezegd dat ik er keihard voor zou gaan’, vertelt John. 'Ik laat m’n eigen niet krijgen. Dat ga ik niet doen. Ik kan niet alles meer, ik heb overal pijn maar ik blijf het wel doen. Dan doe ik het maar wat rustiger aan’.

Foto:Omroep Gelderland

Luisteraars verwennen

‘Als ik de muziek niet zou hebben, dan kwam ik een beetje te vereenzamen denk ik’, zegt John terwijl zijn vingers over mengpaneel gaan. ‘Hier, in mijn studio, blijf ik bezig. Je moet hier mee bezig blijven, je moet nieuwe muziek voor de luisteraars hebben. Wat is er nou niet mooier dan een luisteraars verwennen met een plaatje die ze graag wil horen. Dat is het leven, en zo blijf je leven’!

Weerpraatje houden

Om zijn luisteraars een nog mooiere uitzending te bezorgen, is DJ John op zoek naar iemand die net zoveel passie heeft voor weer als hij voor muziek heeft. En die elke zaterdag in zijn studio in Westervoort wil langskomen of telefonisch in de uitzending een weerpraatje wil houden.

Aanmelden

Weet jij veel van het weer en vind je het leuk om samen met John zijn radioshow nog mooier te maken? Kijk dan op www.gelderlandhelpt.nl





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke dag op Omroep Gelderland om 11.10 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke woensdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.