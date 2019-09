Directeur van de Catharinakapel en Estrado neemt afscheid

In september 2001 begon hij aan die loopbaan als coördinator van de Catharinakapel. 'Door organisatorische oorzaken draaide de Catharinakapel niet lekker in die jaren', vertelt hij. 'Ik was als vrijwilliger penningmeester van Het Filmhuis en als zodanig lid van het algemeen bestuur. Ik schreef een beleidsstuk over hoe het anders en beter zou kunnen. Daarvoor was ik een lange periode projectleider bij grote woningbouwprojecten in binnen- en buitenland. Ik nam ontslag omdat ik dat wel gezien had en toe was aan nieuwe uitdagingen. Het dagelijks bestuur van de Catharinakapel gaf me de kans om mijn eigen beleidsstuk uit voeren om ervoor te zorgen dat het kunstcentrum weer levensvatbaarder werd met een uitbreiding van de programmering en het genereren van meer inkomsten.'

Samenwerking

Dat proces verliep goed, maar Jan Peter Hijnberg kwam meteen tot de conclusie dat samenwerking met andere culturele organisaties niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk was. Dat was het startsein voor Cultuur.Uit, het samenwerkingsverband tussen de Bibliotheek, de Muziekschool, ‘t Klooster (nu Cultuurkust) en de Catharinakapel. Estrado deed ook actief mee. Er was tevens een directe aansluiting met het festival Kulting en het initiatief Cultuurplein. De samenwerking maakte onder meer een koppeling van staffuncties, het delen van overheadkosten, een eenduidig administratiesysteem en gezamenlijke publiciteit en ticketverkoop mogelijk.

'De aansluiting met de andere culturele organisaties in Harderwijk werd helaas niet compleet. Maar Cultuur.Uit heeft wel een mentaliteitsverandering op gang gebracht. Het heeft de basis gelegd voor verdere samenwerkingsvormen. De culturele organisaties zijn clusters gaan vormen, een daarvan was het cluster van de drie podia: Estrado, Theater Harderwijk en Catharinakapel. Dat resulteerde uiteindelijk in de fusie van de drie organisaties in Stichting Podia Harderwijk.'

Estrado

Die fusie in 2015 zorgde voor een forse uitbreiding van zijn functie. Naast directeur van de Catharinakapel werd hij ook directeur van Estrado. 'De financiële situatie van het muziekpodium was toen niet rooskleurig. Daarom moesten we duidelijke keuzes maken. We hebben stevig gesnoeid in de kosten en onze aandacht gericht op de kernactiviteiten. Oftewel eerst terug naar de basis om van daaruit weer te groeien.'

Nadat de balans was hervonden, kon Estrado de activiteiten weer uitbouwen. Waarbij de nadruk zeker niet alleen bij het organiseren van concerten ligt. 'Het is zeker zo belangrijk dat Estrado ervoor zorgt dat muziek gefaciliteerd wordt, in de breedste zin van het woord. Dat betekent faciliteren in techniek, in oefenruimten, in talentontwikkeling, in marketingondersteuning en in het bieden van een podium. Estrado zoekt en vindt de samenwerking met muzikale talenten, onderwijsinstellingen en andere culturele organisaties.'

Loslaten

Nu de uitbouw van de activiteiten van Estrado volop in gang is gezet en de Catharinakapel na de verbouwing eveneens klaar is voor de toekomst, vindt Jan Peter Hijnberg dat het een mooi moment is om los te laten. 'Met ontwikkelingen, zoals de officiële oprichting van Stichting Stad als Podium, zal het culturele landschap opnieuw veranderen en voor andere impulsen zorgen. Het is aan nieuwe mensen met frisse ideeën om aan het roer te gaan staan.' Vanuit de stichting Podia Harderwijk is de continuïteit van Estrado en de Catharinakapel gewaarborgd.

Hoogte- en dieptepunten

Hij kan met een goed gevoel en met een zekere trots afscheid nemen. 'Natuurlijk waren er tegenslagen. Zoals de forse bezuiniging op het budget van de Catharinakapel tijdens de economische crisis. Het overlijden van samenwerkingspartner Henk van der Neut heeft me enorm aangegrepen.'

Er waren ook euforische momenten, omdat hij zelf – en dat blijft zo – volop kan genieten van verrassende en vooral verbazingwekkende culturele belevenissen. Met name noemt hij de concerten van Ian Parker & Band, Tim Knol en Orgel Vreten in Estrado. En in de Catharinakapel: de expositie ‘Dia de los Muertos’ van Henk Schiffmacher, de diverse optredens van Eric Vloeimans, het legendarische optreden van wijlen Johnny Dickinson met Jan Akkerman en de (bijna jaarlijkse) voorstellingen van Toneelgroep Het Volk.