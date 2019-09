Crowdfunding voor Gelders filmtalent om droomproject te realiseren

Drie filmmakers werken momenteel aan nieuwe Gelderse korte films. Go Short en Omroep Gelderland zorgen voor een startbudget, maar de rest moet via crowdfunding binnenkomen.

De drie wonnen in juni de Gelderland Film Pitch, georganiseerd door het internationale filmfestival Go Short. Met de bijdragen van gulle gevers kunnen de Nijmeegse Nena Tijsma, de in Ede opgegroeide Niels Veenendaal en Bosschenaar Coen Haver hun droomproject realiseren.

Tijsma regisseert de film Stoet. Hierover schrijft ze het volgende: 'Wat weten we en wat nemen we aan? Stoet gaat over aannames. Ik wil de kijker met deze film bewuster maken van welke aannames hij of zij zelf allemaal doet.’ Nena werkt samen met Studio Another Day, die in 2019 de Cultuur Stimuleringsprijs Stad Nijmegen won.

Veenendaal is de regisseur van Retina: een romantische dramafilm over het laatste stel op aarde. Drie maanden nadat iedereen waarvan ze houden is verdwenen, proberen de twee karakters een zinvol bestaan in stand te houden. De film stelt de vraag: Stel, je overleeft de wereld… hoe overleef je dan elkaar?

Haver is regisseur van de film Wagon, een coming-of-age verhaal van twee jongens over de erkenning van liefde. Een liefde zoals we allemaal wel eens ervaren hebben: complex, alles overweldigend en verwarrend. Een liefde die moed vraagt. De film wordt opgenomen op de bijzondere locatie van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in het Gelderse Beekbergen.

De drie makers presenteren op cinecrowd.com zichzelf en hun project. Hoe je ze met een bijdrage kunt steunen, staat op die website.