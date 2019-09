Annie en Bertus weten het zeker: Dora is een heilige

Dorothea Visser werd zaterdag precies tweehonderd jaar geleden geboren in Gendringen en ligt begraven in Olburgen. Tijdens haar leven zou zij verschillende mensen op wonderbaarlijke wijze hebben genezen. Ook droeg zij 33 jaar lang stigmata, de zogeheten wondetekens van Jezus op handen en voeten.

Kijk en luister wat Dora voor Annie en Bertus betekent: (tekst gaat verder onder de video)

Wonderbaarlijke genezing

Annie en Bertus werken al jaren aan de zaak, ieder op hun eigen manier. Annie woont tegenover het kerkhof in Olburgen waar Dora begraven ligt en zorg daar al jaren voor het graf. Bertus zegt zelf door Dora wonderbaarlijk te zijn genezen van voortdurende pijn in zijn benen en weer te kunnen lopen.

Heiligverklaring duurt jaren en jaren

Het proces van de zaligverklaring van dienares Dora Visser is inmiddels jaren in volle gang. Alle dossiers zijn uitgepakt en geverifieerd. Het gaat dan om het zogeheten Wonder op Voorspraak en de Biografie van Dora. Nog steeds wordt het graf van Dora dagelijks bezocht door mensen die bidden om steun. In de volksmond heet het daarom ook wel 'Het Lourdes aan de IJssel'.

Speciale vieringen

Elke eerste vrijdag van de maand is er een eucharistieviering in de kerk van Olburgen ter ere van Dora. In de Martinuskerk van Gendringen, Dora’s geboorteplaats, zijn er zogeheten vespervieringen in mei en september. Beide dagen waren belangrijk in het leven van Dora, omdat dan altijd de stigmata verschenen.

Om de 200e geboortedag van Dora Visser te vieren, komt hulpbisschop Hoogenboom zaterdag naar de kerk in Olburgen voor een dienst. Het Sint Martinuskoor Gendringen verzorgt de zang.