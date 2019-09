Purrel Fränkel wil trainer worden: 'Niemand hoeft mij tactisch meer iets bij te brengen'

Purrel Fränkel speelde negen jaar voor De Graafschap en vijf jaar voor Vitesse. Al jaren is hij actief bij Duno in Doorwerth waar hij nu assistent-trainer is. 'Ik vind dit fijn.'

De Amsterdammer zag woensdagavond Duno met 3-2 verliezen van Quick waardoor het bekersprookje ten einde kwam. 'Helaas, we hadden de tegenstander goed geanalyseerd, maar vooral in het begin speelden we niet goed. We wilden heel graag, want hier heb je het hele jaar voor gespeeld en met Willem II als volgende tegenstander hadden we een leuk toetje gehad.'

Hij speelde na zijn profloopbaan nog vijf jaar bij Duno en groeide uit tot een populair boegbeeld. De 42-jarige Fränkel is nu trainer geworden. Het bevalt hem goed. 'Ik heb natuurlijk nog steeds een band met die jongens, want vorig seizoen speelde ik nog met ze. Maar langzaam moet je daar toch afstand van doen. Het gaat mij steeds beter af. De samenwerking met de staf is goed, we overleggen alles. Ik vind dit fijn.'

Fanatiek

Fränkel woont nog altijd in de Amsterdamse Bijlmer, twee van zijn vier kinderen spelen in de jeugd bij Ajax en zelf onderzoekt de voormalige back nu hoe ver hij kan komen in het trainersvak. Langs de kant oogt hij fanatiek en gedreven. De voetbalkennis heeft hij uiteraard in huis. 'Ik heb zo lang in het betaald voetbal gezeten. Niemand hoeft mij tactisch meer iets bij te brengen. Als iets mis gaat, zeg ik het. Daar ben ik ook assistent voor.'

Niet meer fit

Een toekomstpad heeft hij niet uitgestippeld. Hij is daar ook de persoon niet naar. 'We zien het wel', zegt de in Suriname geboren Fränkel. 'Misschien hier bij Duno, misschien iets met de jeugd of elders. Nee, zelf voetballen zal ik waarschijnlijk niet meer', lacht de voormalig Superboer nog. 'Ik heb sinds de vakantie niets meer gedaan. Maar als er blessures zijn en het moet, dan kan het. Ik ben er niet vies van.'