'Het is een ereschuld die we moeten inlossen', officiële start berging vliegtuigwrak Eefde

'Gisteravond sprak ik met een nicht van William Hurrell. Ze woont in Australië en ze vindt het echt heel bijzonder wat wij hier in Nederland op dit moment doen.' De woorden van burgemeester Sebastiaan van 't Erven maken indruk op de genodigden.

Laatste rustplaats voor 'uncle Bill'

'Wij hebben het over Flight Sergeant William Hurrell, maar voor haar is het uncle Bill. En dat maakt het nog persoonlijker. Ze weten eigenlijk alleen maar dat hij vermist is. Dat wij er hier alles aan doen om hem een laatste rustplaats te bezorgen, doet hen heel erg veel.'

Donderdagochtend werd de crash herdacht. De Historische Vereniging De Elf maken vertelde over het neerstorten van het vliegtuig, er werden bloemen gelegd en de Last Post (een trompetsignaal, gebruikt in verschillende legers) klonk.

Niet alleen herdenken

Behalve herdenken was het tevens de start van een nieuw hoofdstuk. Met de onthulling van het bouwbord is officieel het startsein gegeven om het wrak, met daarin zeer waarschijnlijk de resten van Flight Sergeant William Hurrell, te bergen.

'Sommige mensen zeggen wel eens, dat zijn mooie projecten voor op je cv', zegt Evander Broekman van aannemingsbedrijf Leemans Speciaalwerken B.V. 'Maar zo zie ik dat helemaal niet. Het gaat hier om een vermist persoon. Het is een ereschuld die we moeten inlossen.'

Bouwbord nodigt mensen uit stil te staan bij gebeurtenis

Broekman heeft dan ook zijn best gedaan om een bijzonder bouwbord te ontwerpen. 'Vaak fietsen we aan een bouwbord voorbij, maar met dit bord is het juist de bedoeling dat als je dit bord ziet dat je stilstaat bij wat hier gebeurd is', legt hij uit.

Op het bord staat een veld vol met klaprozen. Die klaprozen staan voor onze gevallenen. Over het klaprozenveld scheert de Hawker Typhoon, het type waarin Hurrell zijn laatste vlucht maakte. Daarnaast staat er een foto van de Flight Sergeant op het bord en de tekst Lest we forget....'.

Werkzaamheden duren een paar weken

Vanaf 11 november zijn deskundigen in Eefde aan het werk. 'We zetten de plek af met hekken en de locatie zal ook bewaakt worden. Samen met defensie gaan we dan graven en al het zand wordt met een speciale machine gezeefd.'

'We hopen binnen 2 à 3 weken dat we het beoogde resultaat in handen hebben dat kan leiden tot de identificatie van deze jongen en dat hij terug gebracht kan worden naar zijn familie.'

Voor scholen en belangstellenden wordt een speciale kijkdag georganiseerd.

