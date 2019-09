Randy Wolters gepasseerd bij NEC

Randy Wolters is gepasseerd bij NEC voor de wedstrijd van vrijdagavond tegen Go Ahead Eagles.

De linksbuiten is na een paar mindere wedstrijden zijn basisplaats kwijt, juist tegen zijn oude club Go Ahead. Jonathan Okita verhuist naar de linkerflank en Anthony Musaba keert terug in de basis als rechtsbuiten. Verder is de basis ongewijzigd.

Tom Overtoom zit wegens ziekte niet bij de wedstrijdselectie en doelman Norbert Alblas revalideert nog altijd van de kruisbandblessure. Hij speelde exact een jaar geleden juist tegen Go Ahead zijn laatste wedstrijd voor NEC.

Pijnpunten

De laatste wedstrijd van NEC in Dordrecht zakte de ploeg flink door de ondergrens, vond ook trainer François Gesthuizen. 'We hebben in de eindfase te weinig kunnen creëren. En we krijgen te makkelijk doelpunten tegen bij standaardsituaties, dat is al iets van de laatste weken. Dat waren de twee belangrijkste pijnpunten.'

Tegen De Graafschap met het publiek erachter speelden we met een andere dynamiek. Maar ook toen hadden we moeite met het creëren van kansen. We moeten zorgen dat we gaan winnen, dan gaan we ook op de ranglijst stijgen. Go Ahead is een moeilijke tegenstander, maar we spelen wel thuis.'

Tegen Jack de Gier

Go Ahead is ook de ploeg van Jack de Gier, de trainer die in april ontslagen werd door NEC. Josef Kvida kwam op voorspraak van De Gier naar NEC. 'Hij is voor mij een goede trainer. Ik heb nu geen contact meer het hem. Maar ik ga zeker even met hem praten voor de wedstrijd. En na afloop mag hij mij feliceteren', lacht de Tsjech.

Kvida geldt bij NEC als een vaste waarde en ook al als een ervaren speler. 'Ja, dat vind ik ook bizar, want ik ben pas 22 en al één van de oudere spelers. Een basisplaats is nooit honderd procent, je moet dat iedere wedstrijd weer laten zien. Wij willen graag zelf voetballen en dat lukt vaak beter tegen betere ploegen. Dus dat moet morgen ook lukken. Ik ga gewoon genieten, een mooie wedstrijd, mooi voor onze eigen supporters.'

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; van Rooij, Sturing, Kvida, Kuipers; van de Looi, Flemming, Dijkstra; Musaba, Velikonja, Okita.