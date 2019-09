Wie heeft er een mooi verhaal over de HEMA in Culemborg?

Wie stapt niet door de schuifdeuren voor een ontbijtje, paperclip, onderbroek, fameuze rookworst of een andere onmisbaar artikel. In Culemborg bestaat de HEMA 50 jaar. De Roos, stichting voor kunst en cultuur van Culemborg ziet dan ook in dit jubileum een mooie aanleiding tot een feestelijke avond op donderdag 3 oktober in theater De Fransche School, Havendijk 1 in Culemborg.

Voor deze revue-achtige-avond zijn we nog op zoek naar iemand met een mooi verhaal over de winkel in Culemborg. Ooit verliefd geweest op het meisje achter kassa? Vertel erover. Met de tompouce van de HEMA je huwelijk gered? Zegt het ons. Bijzondere ontmoetingen bij de afdeling kleren? Zeker geschikt ! Heb jij een mooi verhaal over de winkel in Culemborg en zou je dit met andere willen delen? Laat het ons weten. Je mag je verhaal doen op het podium van het stadstheater.

Heeft u een bijzonder verhaal? Reageer dan hieronder!