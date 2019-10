Gelredag 12 oktober: Erve Eme, Zutphen

Op Erve Eme is van alles te doen! Het verleden wordt weer tot leven gebracht met behulp van reconstructies en levende geschiedenis. Je kunt zien en meemaken hoe het leven in 700 na christus moet zijn geweest. Tijdens de Gelredag op Erve Eme kun je dit allemaal beleven, geheel in middeleeuwse stijl.

Zaterdag 12 oktober belandt je midden in een heus Vikingenfestival. Een grote groep woeste krijgers, handige handelaren en vaardige ambachtslieden bezoeken Erve Eme. Meer dan 160 middeleeuwers bezetten in het weekend van 12 en 13 oktober het terrein van Erve Eme op de Kaardebol in Zutphen. Twee dagen lang kun je je onderdompelen in middeleeuwse sferen, een ware tijdreis waar het hele gezin van geniet.

Tijdens deze Gelredag is de toegang tot het festival van 10.00 tot 12.00 uur gratis. Kom dus op tijd! Stipt om 12.00 uur geldt, zonder uitzondering, de normale toegangsprijs.

Ook voor kinderen is er genoeg te doen! De Nationale Archeologendagen zijn namelijk ook te gast. Kinderen kunnen als echte archeologen graven naar schitterende scherven.

Op Erve Eme en het naastliggende trainingsveld van Be Quick zullen weer vele marktkramen te vinden zijn. Prachtige stoffen, bijzondere houtwaren, handgesmede gereedschappen, schitterende middeleeuwse kleding en naaldbindwerk. Ambachtslieden zijn overal druk aan het werk en demonstreren graag hun kunnen aan alle bezoekers. Verder is er geweldig muzikaal entertainment voor jong en oud met muziek en dans. In de middag zorgen Vikingen, Friese, Frankische en Saksische krijgers natuurlijk weer voor een spectaculaire vechtshow en demonstraties voor zwaardvechten.

De middeleeuwse najaarsmarkt op Erve Eme aan de Harenbergweg 1 in Zutphen vindt plaats op zaterdag 12 en zondag 13 oktober. De normale entree bedraagt vanaf zaterdagmiddag 12.00 uur: 0-4 jaar gratis, 4-11 jaar 3 euro, 12 jaar en ouder 6 euro.

Gratis parkeren bij de Kaardebol of op het parkeerterrein van sportpark Zuidveen (zwembad De IJsselslag / voetbalvereniging Be Quick). Vanaf daar loopt u langs de Vijver in 5 minuten naar Erve Eme. Pas op: parkeer niet langs de Harenbergweg, de politie bekeurt. Met het openbaar vervoer kunt u Erve Eme bereiken met bus 84 vanaf station Zutphen, uitstappen bij Tichelkuilen. Vanaf daar is het 5 minuten lopen naar de Kaardebol / Erve Eme.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.erve-eme.com of kijk op onze Facebook pagina.