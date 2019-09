Gijs bouwde zijn eigen kroegje omdat hij niet meer in het café mocht roken

Dat kroegje kwam op het pad van Joris Linssen, in het programma Nieuwe Streken Van Joris. Daarin loopt hij samen met zijn band een muzikale pelgrimstocht langs de rivieren, tegen de stroom in. Als 'betaling' voor een maaltijd of biertje spelen ze een lied. Bij de Linge in Spijk (gemeente West Betuwe) troffen ze Gijs en Ramon in het kleine kroegje.

Niet meer roken

Het is een soort mancave van Gijs. 'Het is mijn privékroeg', legt hij uit. 'Ik heb het toen gebouwd omdat het rokersbeleid eruit ging in de cafés.' Het café bestaat nu vijf jaar. 'Als ik thuis ben is het open.'

Bang voor de overheid is hij niet. 'Hier gaat geen geld om. Het is een gratis café voor mijn vrienden.'

