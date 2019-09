Onderzoek naar aardwarmte bij Steenderen

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken wordt deze week onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot aardwarmtewinning in het buitengebied bij Steenderen. Er worden geluidsgolven de grond ingestuurd om zo de aardlagen in kaart te brengen.

'Het Rijk ziet in aardwarmte kansen om een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen', zo laat de gemeente Bronckhorst weten over het onderzoek dat wordt uitgevoerd door Energie Beheer Nederland. Het gaat om een seismisch onderzoek in een gebied bij Olburgen, Rha, Bronkhorst en Steenderen. Op dit moment wordt nog geen aardwarmte gewonnen.



Tijdens het seismisch onderzoek worden gaten in de grond gemaakt. Vervolgens worden geluidsgolven de ondergrond ingestuurd om zo de ligging van onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Eerder dit jaar is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd tussen Utrecht en Almere. Volgens de gemeente Bronckhorst is daarbij geen schade of overlast gemeld.