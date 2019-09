Buren in de ban van openluchtspektakel: 'We laten ons niet kisten door een buitje regen'

door Menno Provoost

Het verhaal speelt op drie momenten rond het kasteel waar in 1551 Willem van Oranje met Anna van Egmond trouwde. Het kasteel dat nu met videoprojectie verrijst op een enorme steigerconstructie, stond tot in de 19e eeuw ook daadwerkelijk op deze plek. In het stuk bedreigt een projectontwikkelaar in 2019 de 'heilige grond' met zijn plannen.

'Het is natuurlijk een prachtig verhaal', zegt een opgetogen voorzitter Mark Hofman van Buren Toen na afloop van de première. 'Van 2019 terugspringen naar 1551, vervolgens de teloorgang van het kasteel. Onvoorstelbaar dat zo'n kasteel verdwijnt. En als je dat ook nog letterlijk kunt spelen op de fundaties van het kasteel die hier nog onder zitten. Dat is wel bijzonder, of niet?'

Bekijk hier een impressie (de tekst gaat onder verder onder de video):

150 spelers

Aan de productie in park Het Plantsoen doen zo'n 150 acteurs en musici mee. Voor de muziek tekenen popband Pater Moeskroen en de leden van harmonieorkest Kunst en Vriendschap uit Maurik. Voor de grote steiger met projecties als basis voor het decor, verschenen onder meer scooters, auto's en een paard en wagen ten tonele.

Met ruim 1.200 toeschouwers was de première woensdag uitverkocht. Een rondvraag na afloop leert dat het publiek onder de indruk was. De schaal van de productie, de grote en diverse groep spelers, de mooie muziek, het verhaal en het indrukwekkende decor worden veel genoemd.

Het stemt Hofman dik tevreden. 'Uiteindelijk is het natuurlijk heel spannend zo'n première', zegt hij. 'Met name: hoe gaan mensen reageren, wat vinden mensen ervan. Als je dan van alle kanten lof toegezwaaid krijgt dan is dat natuurlijk prachtig. Hier staat een gelukkig mens.'

Regen

Wat het openluchttheater niet makkelijker maakt, is het weer. Net als bij de generale repetitie regende het aanhoudend tijdens de voorstelling. Poncho's voerden de boventoon op de tribune en voor de acteurs was het extra aanpoten. Hofman: 'Des te groter is mijn respect voor die spelers die dinsdagavond een generale repetitie hebben gedaan in de stortregen. En vandaag weer regen. Da's zonde, maar volgens mij is het niet ten koste gegaan van de productie. We hebben een mooie productie gezien en we laten ons in Buren niet kisten door een buitje regen.'

Er volgen nog drie voorstellingen van Stenen van de stad. 'De laatste op zaterdag is stampvol uitverkocht', zegt Hofman. 'Voor donderdag en vrijdag zijn nog enkele kaarten. Ik heb al mensen gehoord die zeggen: er was zoveel te zien op het speelvlak, heb je nog kaarten omdat ik een tweede keer wil komen? Een groter compliment kun je niet krijgen.'

Beluister de radioreportage: