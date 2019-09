'Niet blamen en shamen, maar problemen rond stikstof samen oplossen'

Volgens de gedeputeerde zit niemand te wachten op de problemen rond het grote stikstofvraagstuk, en zit er ook niemand te wachten op maatregelen: 'We willen wel allemaal graag de dijken versterken, huizen bouwen, en de A15 verlengen om van de files af te zijn. Dus we moeten met elkaar wel iets gaan doen. Niet alles kan, dus we zullen moeten kiezen en we zullen het anders moeten doen, dan we deden.'

Samen oplossen

'We hebben in Nederland met elkaar het probleem gemaakt en om nou te gaan blamen en shamen van autorijders of agrarische sector en mensen die vliegen, dat is te goedkoop en te makkelijk en dat geeft ons ook geen oplossing', aldus Drenth.

Dat er een belangrijke taak is voor de provincie vindt hij begrijpelijk: 'Het gaat veel werk geven en discussie en dat kun je niet per gemeente bekijken want dat is te klein. Maar het vraagt wel maatwerk in de regio. Ik denk dat provincies hier de helpende hand uit kunnen steken.'

Radiopresentator Hans van den Hoorn in gesprek met gedeputeerde Peter Drenth:

Snelheid omlaag

Drenth gaat niet direct de maximumsnelheid op provinciale wegen verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. Hij wacht eerst op de maatregelen die het Rijk op de rijkswegen neemt. Pas daarna wil hij kijken naar het verlagen van bijvoorbeeld de snelheid op wegen op of rond de Veluwe: 'Ik denk eerder aan wegen die op en rond de Veluwe liggen waar je nu harder mag dan 80, en niet zozeer van 80 naar 60.'

Boeren uitkopen

Als het gaat om het uitkopen van agrariërs, zit Drenth op de lijn van Remkes: 'Wat Remkes zegt is ook niet integraal allerlei boeren uitkopen. Wat Remkes aangeeft: ga nu met agrariërs die tegen natuurgebieden aanzitten, die een verouderd bedrijf hebben of geen opvolgers hebben aan tafel zitten om die te bewegen on hun bedrijf aan jou te verkopen.' Maar de gedupeerde wil dan ook dat het Rijk meebetaalt, omdat dat heel veel geld gaat kosten.

